Video expone violenta agresión contra una mujer hispana en el metro de Nueva York

Un nuevo caso de agresión racista en el metro de Nueva York quedó registrado en video y ha provocado una fuerte ola de indignación en redes sociales. En las imágenes se observa a una mujer afroamericana atacando verbalmente y de forma física a una pasajera hispana, a quien obliga a levantarse de su asiento mientras le lanza insultos de tono xenófobo.

El hecho ocurrió al interior de un vagón del metro de NYC, donde la agresora profirió comentarios despectivos contra los hispanos, asegurando que “no merecen respeto” ni compartir espacio con ella. La víctima, pese a la violencia verbal, mantuvo la calma durante la mayor parte del ataque.

La grabación comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios condenaron la agresión y exigieron que las autoridades identifiquen y sancionen a la responsable. Hasta el momento, no se ha confirmado si existe una denuncia formal ante la policía.

Video muestra momento exacto de la agresión racista

De acuerdo con el material difundido, la agresora se acercó de forma confrontativa a la mujer hispana, la insultó repetidamente y terminó empujándola para desalojarla de su asiento. Los testigos que grabaron el incidente relataron que el ataque fue completamente injustificado.

A pesar de la hostilidad, la víctima evitó responder con violencia, lo que aparentemente incrementó el nivel de agresión por parte de la atacante.

Un pasajero intentó intervenir de manera verbal para frenar el conflicto, pero la mujer continuó con su comportamiento agresivo.