Superluna Fría 2025: cómo ver la última y más brillante luna llena del año desde EUA

Los aficionados a la astronomía podrán disfrutar de un espectáculo excepcional esta semana cuando la Superluna Fría, la segunda luna llena más grande de 2025, ascienda por el horizonte y alcance una notable brillantez.

La luna llegará a su fase llena a las 18:14 EST del jueves 4 de diciembre en Estados Unidos, elevándose en la constelación de Tauro y ofreciendo su vista más impresionante al anochecer, de acuerdo con un artículo publicado en Live Science.

Not only is the weather cold, but get ready for the Super "COLD" Moon coming to your neck of the woods this Thursday night. Peak illumination Thursday evening. The final full moon and supermoon of 2025! https://t.co/xwmg3zOTvT pic.twitter.com/usGRGsnuxK — Jared Silverman (@JaredWAFB) December 2, 2025

Este fenómeno corresponde a la tercera de cuatro superlunas consecutivas, que ocurren cuando la luna llena coincide con su máximo acercamiento a la Tierra, conocido como perigeo.

Gracias a esta proximidad, la Superluna Fría podrá verse aproximadamente un 10 % más grande que de costumbre. Aunque su plenitud ocurre el jueves, también lucirá imponente el 3 y 5 de diciembre, especialmente el viernes, cuando saldrá cerca de una hora después del atardecer.

Significado cultural y nombres tradicionales

Live Science reseñó que, a lo largo de la historia, esta luna ha recibido distintos nombres entre comunidades nativas americanas, entre ellos Luna Fría (Mohawk), Luna de los Árboles Estallando (Oglala), Luna de los Árboles Explosivos de Escarcha (Cree) y Luna de la Larga Noche (Mohicano), este último en referencia a las extensas noches previas al solsticio.

En las tradiciones anglosajonas, también era conocida como Luna Antes de Yule o Luna de la Larga Noche, conceptos vinculados a las celebraciones invernales y al descanso previo al inicio de un nuevo ciclo.

Próximas fechas en el calendario lunar

Tras la Superluna Fría llegará la Luna del Lobo, programada para el 3 de enero de 2026. Será la cuarta superluna consecutiva y la primera de las 13 lunas llenas del año, que incluirá una Luna Azul en mayo, fenómeno que ocurre cuando un mismo mes registra dos lunas llenas.