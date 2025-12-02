Conmoción en Texas: hallan muerta a estudiante hispana después de una fiesta universitaria

La muerte de Brianna Aguilera, una estudiante hispana de 19 años, ha generado conmoción en Texas y ha puesto bajo escrutinio la actuación de la policía de Austin.

La joven, originaria de Laredo y con un destacado rendimiento académico en Texas A&M, fue encontrada sin vida el sábado por la mañana en las inmediaciones de un complejo de apartamentos cercano al campus de la Universidad de Texas, informó KGNS News.

Aguilera había viajado a Austin para asistir a una fiesta previa al partido de fútbol universitario —conocida comúnmente como tailgate— del esperado encuentro entre los Texas Longhorns y los Texas A&M Aggies. Fue después de ese evento universitario cuando su familia perdió contacto con ella, lo que desató la preocupación de su madre, Stephanie Rodríguez.

La familia afirma que intentó reportarla como desaparecida desde la noche anterior, pero aseguran que las autoridades les indicaron que debían esperar 24 horas. Horas más tarde, la joven sería hallada muerta, lo que desencadenó una serie de cuestionamientos sobre la investigación y la versión preliminar proporcionada por las autoridades.

Su familia rechaza la versión de un posible “suicidio”

De acuerdo con su madre, los investigadores le informaron que Brianna había muerto tras caer desde el piso 17 de un edificio, lo que catalogaron inicialmente como un posible “suicidio”.

Sin embargo, Rodríguez rechaza esa versión categóricamente, argumentando que su hija no mostraba señales de estar en riesgo y que tenía múltiples planes a futuro, como presentar los exámenes de admisión a la escuela de leyes.

La madre aseguró que la policía ignoró indicios importantes, como la ubicación del celular de Brianna que aparecía cerca de un arroyo la noche en que desapareció, según reportes. También critica que los agentes no acudieran a verificar la zona pese a su insistencia y que los testigos —las personas que estuvieron con Brianna en el apartamento esa noche— no fueron entrevistados sino hasta el día siguiente.

Según Rodríguez, al momento de su muerte, Brianna habría estado en un apartamento junto a aproximadamente 15 personas, quienes podrían tener información clave sobre lo que ocurrió tras la fiesta previa al partido.

Hasta ahora, el Departamento de Policía de Austin ha señalado que la muerte no se investiga como homicidio, aunque la autopsia del Médico Forense del Condado de Travis sigue pendiente para determinar la causa oficial del fallecimiento.

La familia de Brianna insiste en que no descansará hasta obtener respuestas claras sobre lo que sucedió en las horas posteriores a la fiesta universitaria y exige una investigación completa y transparente.

Mientras tanto, la comunidad estudiantil y organizaciones locales han comenzado a movilizarse en redes sociales pidiendo justicia para la joven hispana.