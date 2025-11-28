Alertó que su esposa había sido detenida por ICE cuando él le causó su muerte

El hombre identificado como Saúl García González, de 40 años, fue arrestado esta semana en Estados Unidos (EUA) acusado de matar a su pareja, Nérida Martel, de 37 años, cuyo cuerpo fue localizado en un canal del suroeste de Miami-Dade el 11 de octubre. La autopsia confirmó que Martel murió por un impacto de bala, informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, reportó Miami Herald.

González había reportado su desaparición dos días antes, asegurando inicialmente a una amiga de la víctima que la mujer “posiblemente estaba bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) . Sin embargo, los investigadores determinaron posteriormente que la versión era falsa y que su relato presentaba varias inconsistencias , según los reportes.

Florida landscaper accused of murdering girlfriend had claimed she’d been picked up by ICE https://t.co/LvaibYHerd pic.twitter.com/KC9lMYi9Gm — New York Post (@nypost) November 28, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Inconsistencias en la versión y evidencia digital clave

De acuerdo con el Departamento de Policía de Miami-Dade, González dijo a los agentes que vio por última vez a Martel el 6 de octubre, cuando ella salió de casa con su hija de dos años rumbo a la guardería y planeaba conseguir un aventón para ir al trabajo. No obstante, Martel nunca llegó a su empleo, lo que de inmediato llamó la atención de su empleador, descrito como sorprendido por la ausencia de una trabajadora dedicada.

A su vez, una amiga de Martel cuestionó la explicación de González después de comprobar que el nombre de la mujer no aparecía en los registros federales de detención. Fue ella quien insistió en que el hombre presentara un reporte oficial de desaparición.

Los agentes detectaron contradicciones en su línea de tiempo: a la policía le dijo que vio a Martel en casa; a otras personas les afirmó que la dejó en una parada de autobús. Cuando los investigadores obtuvieron los registros de teléfonos celulares, encontraron desplazamientos incompatibles con la versión del acusado.

El día de la desaparición, el teléfono de Martel permaneció en la vivienda de la pareja, mientras que el de González se desplazó hasta el canal donde el cuerpo fue hallado posteriormente, a menos de media milla del hogar. Luego regresó a la casa y volvió al canal, momento tras el cual el dispositivo de Martel fue apagado.

Antecedentes de violencia

El informe policial también reveló que en mayo las autoridades acudieron a la residencia por una llamada de emergencia en la que una mujer pedía ayuda y se escuchaban gritos, incluidos los de un niño. Al llegar, los oficiales no pudieron ubicar a la persona que realizó la llamada.

En su entrevista más reciente con los investigadores, González negó haber asesinado a Martel. Sin embargo, permanece detenido en el Centro de Detención Turner Guilford Knight, acusado de homicidio en segundo grado, mientras continúa la investigación.