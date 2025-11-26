Los cargos que enfrentan tres adolescentes latinos tras un crimen en Chicago

Un trágico suceso ha conmocionado a la ciudad de Chicago tras la acusación formal contra tres adolescentes migrantes por el apuñalamiento fatal de un hombre sin hogar de 49 años ocurrido durante el fin de semana. El ataque, calificado por fuentes policiales como un acto de "crueldad inusitada" y un asalto al "estilo de una turba", ha puesto el foco en la creciente tensión en la comunidad.

Wuinayker Rodríguez-Vásquez, de 16 años, ha sido imputado como adulto por asesinato en primer grado. La Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook confirmó que el joven compareció el martes en una audiencia de detención, donde un juez ordenó que permaneciera detenido sin fianza mientras espera el juicio.

Otros dos adolescentes de 14 años también fueron acusados. Uno enfrenta cargos de asesinato en primer grado y el otro de robo a mano armada. Ambos comparecieron en un tribunal juvenil el lunes y se les ordenó permanecer bajo custodia. Según informes, los tres sospechosos son originarios de Venezuela.

Investigación en curso

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Rodríguez-Vásquez presuntamente cruzó a los Estados Unidos cerca de Eagle Pass, Texas, en septiembre de 2023. Fue arrestado y liberado en ese momento junto con su madre, en un caso documentado como "inadmisibilidad de extranjero", según señaló el fiscal asistente del Estado, Todd Kleist, en una presentación judicial. Kleist también indicó que Rodríguez-Vásquez no tiene antecedentes penales previos en Illinois.

El ataque se produjo alrededor de las 5:45 a.m. del domingo en el Chicago Loop, mientras la víctima dormía. Los fiscales alegaron que el grupo se acercó a la víctima. Rodríguez-Vásquez supuestamente tenía un cuchillo escondido en la manga.

La agresión comenzó cuando uno de los jóvenes supuestamente tomó la máscara de la víctima y huyó. Cuando la víctima se levantó, Rodríguez-Vásquez presuntamente lo pateó. Otro de los jóvenes de 14 años supuestamente golpeó a la víctima, y Rodríguez-Vásquez está acusado de apuñalarlo en la espalda, provocando su colapso.

El brutal ataque fue capturado por video de vigilancia. La víctima fue trasladada a un hospital, donde fue declarado muerto. La autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue una puñalada en la espalda y el modo de muerte fue un homicidio.

La policía logró detener a los adolescentes después de identificarlos en las grabaciones por su vestimenta. Rodríguez-Vásquez, fue encontrado con un cuchillo, e imágenes posteriores al incidente lo mostraron presuntamente "mostrando un cuchillo al grupo," según los fiscales. Una fuente policial dijo que algunos de los sospechosos fueron vistos riendo después del crimen.