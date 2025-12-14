Explosión de camión de mudanza deja un muerto en Idaho

La tranquilidad de este sábado por la mañana se rompió en Lewiston, Idaho, cuando un camión de mudanzas explotó en el estacionamiento de un centro comercial, dejando como saldo la muerte de una persona y daños materiales en negocios cercanos.

Las autoridades locales identificaron a la víctima como Douglas Petersen, de 61 años, quien se encontraba en el camión al momento de la explosión , registrada alrededor de las 7:15 de la mañana en el estacionamiento de una tienda Old Navy, muy cerca de la frontera con el estado de Washington.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Hallazgos preliminares de las autoridades

Los primeros reportes de la policía y el cuerpo de bomberos apuntan a que se trató de un accidente, con base en la escena encontrada y en los materiales que eran transportados dentro del camión de mudanza de la empresa U-Haul.

De acuerdo con un comunicado conjunto, los investigadores detallaron que el vehículo llevaba materiales almacenados, entre ellos gasolina y tanques de propano, elementos que habrían creado una combinación altamente inestable capaz de detonar bajo ciertas condiciones.

El jefe del Departamento de Bomberos de Lewiston, Julian Sorrell, señaló en sus declaraciones que, hasta el momento, no hay indicios de que el hecho sea de naturaleza criminal, lo que refuerza la hipótesis de un accidente ligado al manejo o almacenamiento de estos combustibles.

Las autoridades insistieron en que, con la evidencia disponible, la línea de investigación principal se centra en un fallo accidental relacionado con los materiales inflamables, sin señales de un artefacto explosivo deliberado o de un ataque intencional en el área comercial.

Zona acordonada y daños materiales

La explosión provocó daños visibles en negocios cercanos, incluyendo la propia tienda Old Navy y un hotel Courtyard Marriott, ubicados a pocos metros del punto donde quedó destrozado el camión de mudanzas.

Aunque el estallido tuvo la fuerza suficiente para afectar a estos establecimientos, las autoridades reportaron que no se registraron más víctimas mortales ni lesionados graves entre empleados, clientes o peatones que se encontraban cerca del estacionamiento del centro comercial.

El área fue rápidamente acordonada por la policía, que pidió a residentes y visitantes mantenerse alejados de la zona para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y de los peritos que continúan recabando evidencia sobre la causa exacta de la explosión.

Las autoridades recalcaron que no existe una amenaza inmediata para el público en general, pero advirtieron que el acceso permanecerá restringido mientras se realizan mediciones, inspecciones estructurales y análisis de restos de combustible y de los tanques de propano.

Las autoridades buscan reconstruir los minutos previos a la explosión, determinar cómo estaban almacenados la gasolina y los tanques de propano, y si el camión presentaba fallas mecánicas o eléctricas que pudieran haber detonado la tragedia.

Aunque el caso sigue abierto, las autoridades subrayaron que, con la información recabada hasta ahora, todo apunta a un evento aislado, sin vínculos con amenazas a la seguridad pública ni con incidentes previos en la zona de Lewiston.