Red 764: FBI alerta sobre los peligros de una red criminal que contacta a niños a través de Internet

La Oficina Federal de Investigación (FBI) detuvo recientemente a un joven de 21 años en Nueva Jersey, a quien se le acusa de estar vinculado con la red 764, una organización criminal a la que se le atribuye de extorsionar a menores para obtener imágenes sexuales y planear ataques al estilo ISIS dentro de Estados Unidos. La investigación reveló que el detenido almacenaba chalecos antibalas, bridas, máscaras y libros sobre fabricación de explosivos en su domicilio.

Este caso es solo la punta del iceberg de una red que ha dejado víctimas en distintas ciudades. Hace semanas, en Seattle, una madre perdió a su hijo de 13 años tras ser presionado por miembros de 764 para "suicidarse en vivo", informó ABC News . Casos similares ocurrieron en Detroit y otras ciudades, donde los fiscales describieron videos de tortura animal y abuso, mostrando la brutalidad del grupo.

Las autoridades policiales mantienen abiertas más de 350 investigaciones en todo el país sobre 764 y redes afines, que buscan reclutar miembros a través de contenidos extremos en línea. Expertos advierten que muchos estadounidenses desconocen la existencia de esta red y sus peligros.

Desde su origen en Texas por un adolescente llamado Bradley Cadenhead, 764 se ha convertido en un paraguas de subgrupos que operan globalmente, aprovechando lagunas legales y plataformas digitales para explotar menores y promover ideologías extremistas.

Red 764: amenaza digital creciente

Métodos y objetivos de la red 764

La FBI señala que los miembros de 764 buscan corromper y manipular a menores, usando chantajes y contenido violento en redes sociales. Las víctimas son inducidas a autolesionarse, cometer actos violentos o participar en ataques, mientras el material se comparte para intimidar a otros.

La red glorifica ataques terroristas y conecta a sus miembros con ideologías terroristas y neo-nazismo. El contenido extremo busca notoriedad y dificulta la intervención de las autoridades.

Miembros como Baron Martin enfrentan cargos de terrorismo, explotación infantil y conspiración para homicidio. La participación de menores genera desafíos legales adicionales para la FBI y los tribunales federales.

Se estima que más de terrorismo, explotación infantil y conspiración para homicidio. 10,000 personas están activamente involucradas en 764, incluyendo perpetradores y víctimas, con colaboración internacional para rastrear y detener a responsables fuera de Estados Unidos.