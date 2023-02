The Best FIFA 2023: Nominados y a qué hora puedo ver la gala en México

El mundo del futbol anda de manteles largos, pues este lunes 27 de febrero se realizará en París, Francia, la ceremonia de los Premios The Best 2023, que reunirá a las y los mejores del soccer a nivel internacional, por lo que si eres fan de este deporte no te puedes perder este magno evento.

La FIFA premiará a las más destacadas figuras del futbol del año 2022 por su desempeño, así como a los entrenadores que han luchado por que sus equipos estén en las primeras posiciones del futbol soccer a nivel mundial. Si es que aún no sabes a qué hora entregarán los premios, dónde verlos, así como los nominados, ¡no te preocupes!, pues nosotros te lo diremos.

¿Quiénes son los nominados a los Premios The Best 2023?

Como ya lo esperábamos, entre los nominados están Lionel Messi , Karim Benzema, Alexia Putellas y Pep Guardiola. El galardón está hecho en carbono y platino. Su peso es de 6,4 kilos y mide 31 centímetros de altura. Así que si eres fan de alguno de ellos, no te puedes perder del evento.

Nominados al mejor jugador



-Lionel Messi: Paris Saint Germain

-Kylian Mbappé: Paris Saint Germain

-Karim Benzema: Real Madrid

Finalistas a mejor entrenador

-Carlo Ancelotti: Real Madrid

-Lionel Scaloni: Selección de Argentina

-Pep Guardiola: Manchester City

Lista de nominados a mejor portero

-Emiliano Dibu Martínez: Aston Villa

-Thibaut Courtois: Real Madrid

-Yassine Bounou: Sevilla

Finalistas al premio Purkás

-Marcin Oleksy: Polonia

-Dimitrí Payer: Francia

-Richarlison: Brasil

Jugadoras nominadas en los Premios The Best 2023

Nominadas a mejor jugadora

-Beth Mead: Arsenal

-Alex Morgan: San Diego Wave

-Alexia Putellas: Barcelona

Finalistas a mejor entrenadora del 2022

-Sonia Bompastor: Olympique Lyon

-Pia Sundhage: Selección de Brasil

-Sarina Wiegman: Selección de Inglaterra



Nominadas a mejor portera

-Ann-Katrin Berger: Chelsea

-Mary Earps: Manchester United

-Christiane Endler: Olympique Lyon

¿A qué hora empezarán los Premios The Best 2023 de la FIFA?

La entrega de los Premios The Best 2023 de la FIFA podrán seguirse desde las 14:00 horas (tiempo de la Ciudad de México). Los fans podrán disfrutar del evento a través de canales de deportes de televisión de paga. Asimismo, plataforma oficial de ‘streaming’ de la organización, FIFA TV, transmitirá las mejores imágenes del evento.

