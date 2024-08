Esto debes saber de Luis Pérez, jugador mexicano en la NFL que ya debutó y será Quarterback de los Chargers

Hay un jugador mexicano más en la NFL este 2024. Se trata de Luis Pérez, mariscal de campo que acaba de firmar con Los Angeles Chargers y que sueña con ser una inspiración para sus compatriotas, para que cada vez más mexicanos puedan llegar a la élite del futbol americano.

LA Chargers anunció la contratación de Luis Pérez el 6 de agosto y su debut llegó pocos días después. Aunque llegará como quarterback suplente, hay posibilidades de verlo en acción esta temporada de la NFL y aquí te contamos todos los detalles para seguirle la pista.

¿Quién es Luis Pérez, jugador mexicano en la NFL y cuál es su trayectoria?

Pérez tiene 29 años y su carrera en el futbol americano es extensa. Si bien nació en Estados Unidos, en California, sus padres son mexicanos y él mismo ha dicho que busca ser un referente para el país azteca.

En la universidad jugó con el equipo de Southwestern College, en donde logró imponer un récord de pases completos (665), yardas aéreas (8,325) y pases de touchdown (78). Gracias a su buen desempeño colegial logró llegar a la NFL .

En el draft del 2018 de la NFL fue elegido por Los Angeles Rams , pero no pudo brillar. En el 2019 fue firmado por los Philadelphia Eagles y más adelante con Detroit Lions. Otros equipos de otras ligas de futbol americano en donde ha jugado son: Los Angeles Wildcats, New York Guardians, New Jersey Generals, Vegas Vipers y Arlington Renegades.

¿Cómo fue el debut del jugador mexicano en la NFL, Luis Pérez con los Chargers?

Ahora en el 2024, Luis Pérez firmó con LA Chargers y ya debutó. Jugó en el primer partido de pretemporada en contra de Seattle Seahawks, en donde estuvo en el último cuarto y completó 5 pases de 12, para un total de 61 yardas.

Tras su debut, Pérez declaró que está enfocado en aprender las jugadas para poder demostrar todo su potencial. De igual manera, demostró estar emocionado de poder aprender del entrenador en jefe Jim Harbaugh, así como del quarterback titular Justin Harbert.

¿Dónde puedo ver los partidos de los Chargers con el jugador mexicano en la NFL Luis Pérez?

Si quieres seguir de cerca al mexicano Luis Pérez en la temporada 2024 de la NFL, no te puedes perder ningún partido de LA Chargers, los cuales se podrán disfrutar a través de DAZN Game Pass NFL. De igual manera, algunos de sus encuentros estarán disponibles en Fox Sports; asimismo, cuando lleguen a jugar en lunes se podrán ver en ESPN.

Los mexicanos que han jugado como quarterback en la NFL

La lista de quarterbacks mexicanos en la NFL no es muy extensa. De hecho, los aque aparecen son jugadores con ascendencia mexicana y son los siguientes:



Mark Sánchez

Tony Romo

Jeff García

Jim Plunkett

