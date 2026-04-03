Acusan a Neymar de misógino tras polémicas declaraciones contra árbitro en Brasil

De nueva cuenta el nombre de Neymar Jr. se encuentra en el ojo del huracán, pues tras el partido Santos vs Remo correspondiente a la Jornada 9 de la Serie A Betano de Brasil, el exfutbolista del Barcelona y PSG lanzó un comentario misógino contra el arbitraje que se dio en el Estadio Vila Belmiro.

Usuarios de las redes sociales e influencers en Brasil, han comenzado a criticar duramente las declaraciones del futbolista del Santos, sugiriendo que debería de ser sancionado.

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¿Qué dijo Neymar contra el árbitro del Santos vs Remo?

Fue en la entrevista post partido que ocurrió tras la victoria de Santos ante el Remo, que el futbolista brasileño fue cuestionado sobre el arbitraje en Vila Belmiro por una polémica amarilla que recibió, a lo cual criticó que el silbante Savio Sampaio siempre busca ser el centro de atención de los compromisos.

“Fui a reclamar y me sacó la amarilla. Savio es así, se levantó “medio de chico” y vino así al partido (...) quiere ser figura del partido, es una falta de respeto muy grande hacia los jugadores”, mencionó Neymar Jr.

😳🇧🇷 “CREO QUE AL ÁRBITRO LE VINO LA MENSTRUACIÓN Y POR ESO DIRIGIÓ ASÍ” - Neymar Júnior fue acusado de misoginia en Brasil por estas declaraciones post Santos-Remo. pic.twitter.com/HjFiDrsP2N — PaseClave (@paseclave__) April 3, 2026

¿Qué significa la frase que usó Neymar contra el árbitro?

La polémica en contra de Neymar y el porqué se le acusa de misógino es por la connotación que tiene la frase “está de medio chico” en portugués, pues esas palabras suelen utilizarse para referirse al periodo menstrual en las mujeres como insulto en Brasil.

A grandes rasgos, la frase “estar de chico” suele utilizarse como algo negativo en relación a la menstruación, por lo cual el futbolista del Santos está siendo duramente criticado y señalado de misógino a nivel internacional.

Neymar se podría perder el Mundial 2026 con Brasil

Vale la pena mencionar que la polémica en contra de Neymar se ha hecho mucho más grande en medio de la información que sugiere que Carlo Ancelotti podría dejarlo fuera del Mundial 2026, pues el ex del Barcelona no fue convocado en la última fecha FIFA previo al torneo.

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