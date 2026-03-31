Segundo empate de México en fecha FIFA previo al Mundial 2026; 1-1 en amistoso vs Bélgica

La Selección Mexicana empató 1-1 frente a Bélgica en un partido que dejó buenas sensaciones para ambos conjuntos, disputado este martes en un estadio Soldier Field, en Chicago.

Este resultado del combinado nacional se da después de un empate de 0-0 ante Portugal en la reinaguración del Estadio Banorte, mientras que los belgas vienen de golear 2-5 a Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium.

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México vs Bélgica: ¿Cómo fueron los goles del partido amistoso?

La primera anotación de México vino al minuto 19. Jorge Sánchez remató en un tiro de esquina para mandar el balón al fondo y no falló para poner el 1-0. Mientras que regresando del descanso de medio tiempo, Lukébakio metió un disparo colocado para empatar las acciones.

¿Cuándo es el Mundial 2026?

El Mundial 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural será el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte (antes Azteca) de la Ciudad de México. La final será el 19 de julio en el MetLife Stadium.

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