Opening Day 2026: El manual definitivo para que no te quedes “ponchado” en el arranque de la MLB 2026

El Clásico Mundial ya quedó atrás, pero el beisbol regresa con su momento más esperado: el Opening Day 2026 de la Major League Baseball.

La temporada arranca hoy miércoles 25 de marzo y marca el inicio de un maratón de 162 juegos, ideal tanto para aficionados como para quienes quieren entender este deporte desde cero.

Aquí te explicamos lo esencial del beisbol y lo más importante del arranque de campaña.

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¿Cómo funciona el beisbol?

Para seguir los juegos del Opening Day no necesitas ser experto. Estas son las bases:



Objetivo : anotar más carreras que el rival

: anotar más carreras que el rival ¿Cómo se anota?: un jugador recorre las bases y llega a home

un jugador recorre las bases y llega a home Entradas: el juego tiene 9 innings; cada equipo batea y defiende

el juego tiene 9 innings; cada equipo batea y defiende Outs: con 3 outs, se cambia de turno

con 3 outs, se cambia de turno Pitcher vs bateador: el duelo clave en cada jugada

Uno de los momentos más emocionantes es el enfrentamiento entre lanzadores, ya que muchas veces define el ritmo del partido.

Opening Day 2026: el inicio con Yankees vs Giants

La temporada comienza hoy 25 de marzo con un duelo estelar:



18:05 horas (tiempo de CDMX): New York Yankees vs San Francisco Giants

(tiempo de CDMX): Duelo de pitcheo: Max Fried vs Logan Webb

Este juego marca oficialmente el arranque de la temporada y suele ser uno de los más vistos.

México debuta el viernes 6 de marzo en el Clásico Mundial de Béisbol

Calendario Opening Day 2026: todos los juegos y horarios en México

26 de marzo

Pittsburgh Pirates vs New York Mets Chicago White Sox vs Milwaukee Brewers Washington Nationals vs Chicago Cubs Minnesota Twins vs Baltimore Orioles Boston Red Sox vs Cincinnati Reds Los Angeles Angels vs Houston Astros Detroit Tigers vs San Diego Padres Texas Rangers vs Philadelphia Phillies Tampa Bay Rays vs St. Louis Cardinals Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers Cleveland Guardians vs Seattle Mariners

27 de marzo

Athletics vs Toronto Blue Jays Colorado Rockies vs Miami Marlins Kansas City Royals vs Atlanta Braves



¡Pura potencia mexicana! Alejandro Kirk y los peloteros a seguir desde el Opening Day 2026 de la MLB Randy Arozarena, Andrés Muñoz y las nuevas caras del beisbol mexicano buscan la gloria en Grandes Ligas; entérate de quiénes verán acción desde el día uno. 24 marzo, 2026

¿Qué debes seguir en el Opening Day 2026?

30 pitchers abridores , incluidos 15 All-Stars

, incluidos 15 All-Stars Ocho lanzadores debutando en Día Inaugural

en Día Inaugural Primer vistazo a equipos candidatos al título

candidatos al título Duelo clave en cada juego: pitcher vs bateador

El Opening Day no solo marca el inicio de la temporada, también define narrativas: equipos favoritos, estrellas en ascenso y posibles sorpresas.

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