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Opening Day 2026: El manual definitivo para que no te quedes “ponchado” en el arranque de la MLB 2026

¿Eres nuevo en el beisbol o un fan experto? Repasa las reglas básicas y prepárate para el maratón de 162 juegos que inicia hoy con el duelo Fried vs Webb.

Beisbol
Max Fried y Logan Webb protagonizan el histórico arranque de la MLB|Reuters

Escrito por: Ximena Ochoa

El Clásico Mundial ya quedó atrás, pero el beisbol regresa con su momento más esperado: el Opening Day 2026 de la Major League Baseball.

La temporada arranca hoy miércoles 25 de marzo y marca el inicio de un maratón de 162 juegos, ideal tanto para aficionados como para quienes quieren entender este deporte desde cero.

Aquí te explicamos lo esencial del beisbol y lo más importante del arranque de campaña.

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¿Cómo funciona el beisbol?

Para seguir los juegos del Opening Day no necesitas ser experto. Estas son las bases:

  • Objetivo: anotar más carreras que el rival
  • ¿Cómo se anota?: un jugador recorre las bases y llega a home
  • Entradas: el juego tiene 9 innings; cada equipo batea y defiende
  • Outs: con 3 outs, se cambia de turno
  • Pitcher vs bateador: el duelo clave en cada jugada

Uno de los momentos más emocionantes es el enfrentamiento entre lanzadores, ya que muchas veces define el ritmo del partido.

Opening Day 2026: el inicio con Yankees vs Giants

La temporada comienza hoy 25 de marzo con un duelo estelar:

  • 18:05 horas (tiempo de CDMX): New York Yankees vs San Francisco Giants
  • Duelo de pitcheo: Max Fried vs Logan Webb

Este juego marca oficialmente el arranque de la temporada y suele ser uno de los más vistos.

México debuta el viernes 6 de marzo en el Clásico Mundial de Béisbol

Calendario Opening Day 2026: todos los juegos y horarios en México

  • 26 de marzo
    • Pittsburgh Pirates vs New York Mets
    • Chicago White Sox vs Milwaukee Brewers
    • Washington Nationals vs Chicago Cubs
    • Minnesota Twins vs Baltimore Orioles
    • Boston Red Sox vs Cincinnati Reds
    • Los Angeles Angels vs Houston Astros
    • Detroit Tigers vs San Diego Padres
    • Texas Rangers vs Philadelphia Phillies
    • Tampa Bay Rays vs St. Louis Cardinals
    • Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers
    • Cleveland Guardians vs Seattle Mariners
  • 27 de marzo
    • Athletics vs Toronto Blue Jays
    • Colorado Rockies vs Miami Marlins
    • Kansas City Royals vs Atlanta Braves

¿Qué debes seguir en el Opening Day 2026?

  • 30 pitchers abridores, incluidos 15 All-Stars
  • Ocho lanzadores debutando en Día Inaugural
  • Primer vistazo a equipos candidatos al título
  • Duelo clave en cada juego: pitcher vs bateador

El Opening Day no solo marca el inicio de la temporada, también define narrativas: equipos favoritos, estrellas en ascenso y posibles sorpresas.

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