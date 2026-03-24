¡Pura potencia mexicana! Alejandro Kirk y los peloteros a seguir desde el Opening Day 2026 de la MLB

La temporada 2026 de las Grandes Ligas está por comenzar y, como cada año, la presencia mexicana genera altas expectativas. Tras los entrenamientos de primavera, varios peloteros lograron un lugar en los rosters para el Opening Day, mientras otros iniciarán su camino en Ligas Menores con la mira puesta en consolidarse.

Con 44 jugadores mexicanos presentes en pretemporada, la nueva campaña representa una oportunidad de revancha, crecimiento y, en algunos casos, redención tras el reciente Clásico Mundial de Beisbol.

Nearly all of the #OpeningDay starters are official 👀 pic.twitter.com/ggds0WNFzy — MLB (@MLB) March 20, 2026

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Mexicanos a seguir en la MLB 2026

Randy Arozarena con los Seattle Mariners , el jardinero se ha consolidado como uno de los bateadores más explosivos y será clave en las aspiraciones de su equipo

, el jardinero se ha consolidado como uno de los bateadores más explosivos y será clave en las aspiraciones de su equipo Andrés Muñoz destaca como uno de los cerradores más confiables de la liga. Su capacidad para dominar en la novena entrada lo convierte en un referente del pitcheo mexicano

de la liga. Su capacidad para dominar en la novena entrada lo convierte en un referente del pitcheo mexicano Detrás del plato, Alejandro Kirk llega con altas expectativas tras su impacto con los Toronto Blue Jays, donde incluso ha sido pieza fundamental en postemporada

Otros bateadores a seguir incluyen a Isaac Paredes con los Houston Astros, quien busca recuperar su mejor nivel ofensivo, así como Jonathan Aranda con los Tampa Bay Rays, que apunta a consolidarse como titular.

También destacan nombres como Alex Verdugo con los Atlanta Braves y Luis Urías con los Arizona Diamondbacks, quienes aportan experiencia y versatilidad en el campo.

México gana primer juego de preparación rumbo al Clásico Mundial

Pitchers mexicanos en MLB 2026: brazos que pueden marcar diferencia

José Urquidy intentará retomar su mejor versión ahora con los Pittsburgh Pirates, luego de superar lesiones que frenaron su rendimiento

intentará retomar su mejor versión ahora con los Pittsburgh Pirates, luego de superar lesiones que frenaron su rendimiento Javier Assad con los Chicago Cubs llega con impulso tras su participación internacional, mientras que Taijuan Walker con los Philadelphia Phillies buscará aportar solidez desde la lomita

con los Chicago Cubs llega con impulso tras su participación internacional, mientras que Taijuan Walker con los Philadelphia Phillies buscará aportar solidez desde la lomita JoJo Romero con los St. Louis Cardinals, quien ha demostrado consistencia en situaciones de presión

Opening Day 2026: lo que debes saber del juego inaugural

La temporada arranca el 25 de marzo con un duelo atractivo entre los New York Yankees y los San Francisco Giants en el Oracle Park. Este enfrentamiento revive el inicio de campaña de 2023, pero ahora en territorio de San Francisco.

El partido contará con Logan Webb como abridor por los Giants y Max Fried por los Yankees, en un choque que promete intensidad desde la primera entrada.

¡Adiós! México se despide del Clásico Mundial de Beisbol 2026 con amarga derrota ante Italia México tuvo un inicio soñado en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, pero se cayó en los últimos partidos ante Estados Unidos e Italia respectivamente. 11 marzo, 2026

Horario del Opening Day de MLB 2026 en México

El Opening Day 2026 podrá seguirse a través de plataformas digitales, que en esta temporada apuesta por la transmisión de juegos de Grandes Ligas con talento latino en la narración.

El encuentro está programado a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que será accesible para los aficionados que quieran seguir el inicio de la campaña.

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