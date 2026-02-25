¡Magia de Champions League! Terminan los Playoffs y estos son los equipos que avanzaron a octavos de final

La UEFA Champions League tiene todo definido para los partidos de octavos de final y la ronda de Playoffs nos dejó varias sorpresas. Todavía falta esperar al sorteo para conocer las llaves oficiales, el cual tendrá lugar el próximo viernes 27 de febrero en Nyon Suiza.

Por lo pronto, ya conocemos a todos los equipos que avanzaron a la ronda de octavos de final y, aunque algunos sufrieron más que otros, sabemos que el espectáculo está asegurado para los próximos partidos.

Resultados de los Playoffs de la Champions League

Atalanta 4-3 Borussia Dortmund. Los italianos lograron remontar la serie, luego de ir perdiendo 2-0 en la ida. Ya como locales consiguieron cuatro goles, en una serie que se definió con un agónico penal al minuto 98 para darles el pase a octavos.

Juventus 5-7 Galatasaray. El partido se extendió hasta tiempos extras, gracias a dos emocionantes series. Al final, el Galatasaray logró imponerse con dos goles más en el agregado.

PSG 5-4 Mónaco. Los campeones de París se impusieron al Mónaco en la ida y en la vuelta, aunque fueron partidos muy cerrados, el actual campeón de la Champions busca defender el título.

Real Madrid 3-1 Benfica. Fue la serie con menos goles, pero eso no le quitó emociones. Los 'Merengues

Todos los equipos clasificados a octavos de final de Champions League

Recordemos que, con el nuevo formato, los mejores ocho de la primera ronda avanzaron directamente a octavos de final, como lo son:



Arsenal Bayern Múnich Liverpool Tottenham Barcelona Chelsea Sporting Lisboa Manchester City

Por otro lado, los equipos que consiguieron su boleto a través del repechaje fueron:



Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen

Bodo Glimt

Newcastle

Atalanta

PSG

Reala Madrid

Galatasaray

Hasta ahora, el Bodo Glimt es la gran revelación de la Champions League, ya que partían como víctimas ante el Inter de Milán en los Playofffs y se impusieron en ambos partidos.

