¡Guapísimo! Cadillac presenta la monoplaza y el uniforme de Checo Pérez para la Fórmula 1
Un elegante color negro y acabados en blanco distinguen al vehículo de Cadillac para su debut en la Fórmula 1, el cual lucirá en la pista con Checo Pérez
Cadillac aprovechó el Super Bowl 2026 para presentarle al mundo la monoplaza con la que va a debutar en la temporada 2026 de la Fórmula 1, y claro, también vimos a los pilotos que estarán en la pista cada fin de semana, Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas.
Una nueva temporada de la F1 se encuentra muy cerca y hay altas expectativas en torno al debut de Cadillac, considerando que firmó a dos pilotos históricos de la competición para sorprender en su primer año en el circuito de automovilismo más importante del mundo.
Cadillac presenta su monoplaza para la Fórmula 1
Fieles a su estilo, Cadillac presentó un diseño elegante, en color negro y blanco, que se podrá distinguir fácilmente del resto dentro de la pista. Cuenta con acabados metálicos y plateados que le dan un aspecto "futurista" y que, sin duda, se robará las miradas en la F1.
El logo de Cadillac se encuentra en los laterales y, en cuanto a los patrocinadores, podemos ver los logos de TWG, Claro, Jim Beam e IFS, también a los costados de la monoplaza.
En lo que respecta a Checo Pérez y Valtteri Bottas, los pilotos también presentaron un uniforme color negro, con un cuello blanco y acabados del mismo color que lo hacen distinguir como una prenda muy distintiva.
Les presento mi @Cadillac_F1— Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 9, 2026
Orgulloso de representar a toda América, orgulloso de ser latino. pic.twitter.com/VCAUZMYHQp
¿Cuándo será el debut de Cadillac en la Fórmula 1?
Por si fuera poco, estamos muy cerca del gran debut de Cadillac en la Fórmula 1 , en la primera carrera de la temporada 2026. Será en el Gran Premio de Australia, el próximo sábado 7 de marzo, en punto de las 10:00 am, tiempo del centro de México.
¿Qué esperar de Checo Pérez con Cadillac?
Por otro lado, Checo nos acostumbró a pelear los primeros lugares en su época con Red Bull, sin embargo, la situación con Cadillac será muy diferente. El mismo mexicano ha comentado que si logran ganar 1 punto en las carreras (llegar al menos en 10mo lugar), será casi igual que un podio.
