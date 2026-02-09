¡Guapísimo! Cadillac presenta la monoplaza y el uniforme de Checo Pérez para la Fórmula 1 

Cadillac aprovechó el Super Bowl 2026 para presentarle al mundo la monoplaza con la que va a debutar en la temporada 2026 de la Fórmula 1, y claro, también vimos a los pilotos que estarán en la pista cada fin de semana, Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas.

Una nueva temporada de la F1 se encuentra muy cerca y hay altas expectativas en torno al debut de Cadillac, considerando que firmó a dos pilotos históricos de la competición para sorprender en su primer año en el circuito de automovilismo más importante del mundo.

Cadillac presenta su monoplaza para la Fórmula 1

Fieles a su estilo, Cadillac presentó un diseño elegante, en color negro y blanco, que se podrá distinguir fácilmente del resto dentro de la pista. Cuenta con acabados metálicos y plateados que le dan un aspecto "futurista" y que, sin duda, se robará las miradas en la F1.

El logo de Cadillac se encuentra en los laterales y, en cuanto a los patrocinadores, podemos ver los logos de TWG, Claro, Jim Beam e IFS, también a los costados de la monoplaza.

En lo que respecta a Checo Pérez y Valtteri Bottas, los pilotos también presentaron un uniforme color negro, con un cuello blanco y acabados del mismo color que lo hacen distinguir como una prenda muy distintiva.

Les presento mi @Cadillac_F1

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 9, 2026

¿Cuándo será el debut de Cadillac en la Fórmula 1?

Por si fuera poco, estamos muy cerca del gran debut de Cadillac en la Fórmula 1 , en la primera carrera de la temporada 2026. Será en el Gran Premio de Australia, el próximo sábado 7 de marzo, en punto de las 10:00 am, tiempo del centro de México.

¿Qué esperar de Checo Pérez con Cadillac?

Por otro lado, Checo nos acostumbró a pelear los primeros lugares en su época con Red Bull, sin embargo, la situación con Cadillac será muy diferente. El mismo mexicano ha comentado que si logran ganar 1 punto en las carreras (llegar al menos en 10mo lugar), será casi igual que un podio.

