¡Fiesta del Super Bowl 2026 en CDMX! Vive la pasión del emparrillado en la NFL Experience el 8 de febrero

La emoción del futbol americano aterriza en la Ciudad de México con la llegada de la NFL Experience. Este evento oficial acerca a los aficionados nacionales a la liga del Super Bowl 2026 en un ambiente festivo, seguro y totalmente familiar.

Con la mira puesta en la celebración, esta iniciativa busca fortalecer el vínculo con el mercado mexicano. Ofrece una oportunidad única y accesible para vivir la intensidad de la postemporada antes del partido más importante del año.

¿Dónde y cuándo se realiza?

La cita es en el moderno Parque La Mexicana, ubicado en la zona de Santa Fe. Este espacio emblemático de la capital recibirá a los fanáticos el próximo domingo 18 de enero.

Las actividades operarán en un horario corrido de 11:00 a 19:00 horas. Es el escenario ideal para disfrutar un domingo deportivo al aire libre con todas las comodidades.

¿Cómo acceder al evento?

El ingreso es totalmente gratuito para el público general, pero requiere registro previo obligatorio. Los interesados deben descargar la aplicación NFL OnePass para generar su código de acceso personal.

Esta medida permite a la organización un control adecuado del aforo y garantiza la seguridad de todos. El uso de la tecnología facilita una entrada rápida para disfrutar las activaciones sin contratiempos.

Principales actividades y experiencias

Los asistentes encontrarán estaciones interactivas diseñadas al puro estilo de la liga para probar sus habilidades atléticas. Es un entorno planeado meticulosamente para la diversión tanto de niños como de adultos.



Retos de lanzamiento de balón y destreza física

Zonas de recreación exclusivas para familias

Oportunidad de foto oficial con el Trofeo Vince Lombardi

Tomarse la foto con el máximo galardón del futbol americano representa el momento cumbre del día. Acercarse a este ícono deportivo genera una conexión inolvidable con la historia y prestigio de la competición.

Transmisión en vivo del partido

Una pantalla gigante proyectará el esperado duelo de la Ronda Divisional entre Houston Texans y New England Patriots. El inicio del encuentro está programado para las 14:00 horas local.

Patriots y Seahawks se enfrentarán en el Super Bowl

Ver el juego rodeado de una multitud apasionada replica la energía vibrante de un estadio. Es la mejor forma de calentar motores y compartir la afición hacia la conclusión de la temporada.

