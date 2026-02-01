Él es Obed Vargas, el mexicano que apunta al Atlético de Madrid a sus 20 años

Ya fue convocado a la Selección Mexicana y poco a poco comienza a ser más conocido; sin embargo, su salida al futbol europeo sería un punto cumbre en su carrera. Con 20 años, Obed Vargas apunta al Atlético de Madrid y se uniría a la selecta lista de mexicanos que han militado en LaLiga de España.

Sus grandes actuaciones le han valido para destacar en la MLS con el Seattle Sounders y varios equipos se interesaron en él. Juega como mediocampista y podría ser una de las grandes sorpresas en la convocatoria del Mundial 2026 con la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

¿Quién es Obed Vargas?

Nació en Anchorage, Alaska, el 5 de agosto del 2005. Hoy en día Obed tiene 20 años y, aunque nació en territorio estadounidense, sus padres mexicanos le inculcaron el amor por el futbol y es gracias a ellos que puede representar al 'tricolor' a nivel de selecciones.

Comenzó a jugar desde muy joven, en la academia del Seattle Sounders . Su talento era tan grande que debutó a los 16 años y se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en pisar una cancha profesional en la MLS.

Se desempeña como pivote o mediocampista, cumpliendo con tareas defensivas y de organización del juego, sin mencionar que ha demostrado tener la capacidad de acoplarse al ataque. Es un "mediocampista total" y esto le ha dado más reflectores.

Obed Vargas podría llegar al Atlético de Madrid

El periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, informó que el Atlético de Madrid llegó a un acuerdo con el Seattle Sounders por el fichaje de Obed Vargas y que todo quedaría definido el 2 de febrero (último día del mercado de invierno del 2026).

Los acuerdos ya estarían acordados y el Atlético estaría dispuesto a pagar una importante cláusula de venta por parte del equipo de la MLS . Un detalle que faltaría definir es si Obed llegaría al primer equipo de los 'Colchoneros' o si estaría cedido en otro club.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid agree deal to sign Obed Vargas from Seattle Sounders, here we go!



20 year old midfielder joins in next 24h with club to decide if he goes on loan or stays at Atlético Madrid.



All verbally agreed with heavy sell-on clause for MLS side. 👀 pic.twitter.com/EK8yBtfy17 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

