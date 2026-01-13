El fin de una era: El coach Mike Tomlin se va de Pittsburgh Steelers luego de 19 años

El coach Mike Tomlin se convirtió en el entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers en un ya lejano 2007. Sus inicios en el equipo fueron maravillosos, conquistando el Super Bowl XL (2008), pero con el paso del tiempo la magia se fue apagando, tanto que fue él mismo quien decidió dar un paso al costado este 13 de enero del 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Steelers anuncia la salida de Mike Tomlin

Pittsburgh tuvo que vivir años muy complicados en la NFL , en donde se alejó de la escena titular e incluso de la clasificación a Playoffs. Es por eso que la temporada 2025 fue tan especial, ya que por fin regresaron a la postemporada y habían ilusionado a su afición con volver a figurar para el Super Bowl, pero no fue así.

Fueron eliminados por Houston Texas por un doloroso marcador de 30 - 6, en un partido de ronda de comodines de Playoffs que Steelers jugó en casa. Un día después de la derrota, el presidente del equipo, Art Rooney II, informó que Mike Tomlin decidió abandonar su cargo como entrenador en jefe.

"Estoy extremadamente agradecido con Mike por el trabajo duro, la dedicación y el éxito que hemos compartido durante los últimos 19 años. Es difícil para mí describir el nivel de respeto y apreciación que tengo por el coach Tomlin. Él se encargó de guiar a la franquicia a su sexto Super Bowl (...) Mi familia y yo, y todo el equipo de los Steelers, estaremos por siempre agradecidos por la pasión y dedicación que Mike Tomlin le dedicó al equipo", se puede leer en el comunicado.

Statement from Steelers President Art Rooney II on Coach Mike Tomlin: pic.twitter.com/1g5iqKi9MN — Pittsburgh Steelers (@steelers) January 13, 2026

Los éxitos del coach Mike Tomlin con Steelers

Un año después de su llegada, Mike logró ser campeón del Super Bowl XL, en el 2008, cuando Steelers se impuso 27 - 23 a Arizona Cardinals, sin embargo, nunca pudo volver a conquistar el título, a pesar de que en el 2011 volvió a llegar a dicha instancia, pero cayeron ante Green Bay Packers.

Por otro lado, logró ganar el título de división en 2008, 2010, 2014, 2016, 2017, 2020 y 2025, además de que mantuvo un récord ganador durante las 19 temporadas que estuvo a cargo del equipo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.