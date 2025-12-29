¿Se retira? Las terribles consecuencias de la parálisis facial que sufrió Lucas Ocampos, jugador de Monterrey

Durante la tarde del pasado domingo 28 de diciembre y a través de un comunicado emitido vía redes sociales y plataformas oficiales, el Club de Futbol Monterrey confirmó que el futbolista argentino de 31 años de edad, Lucas Ocampos , sufrió una parálisis facial que lo alejará de toda actividad física por las próximas semanas.

El conjunto regiomontano confirmó que el futbolista argentino fue valorado por un especialista para establecer las prácticas terapéuticas que se estarán realizando en los próximos días, esto con la finalidad de que pueda retomar sus actividades rutinarias.

¿Qué tan grave es la parálisis facial que tiene Lucas Ocampos?

A pesar del anuncio emitido por los Rayados de Monterrey, no se dio a conocer la gravedad de la parálisis facial que sufrió Lucas Ocampos previo al inicio de la pretemporada para el arranque del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Pese a ello, se informó que el futbolista argentino de 31 años de edad permanecerá en reposo total durante los próximos siete días a espera de su evolución clínica para “determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada”.

Vale la pena mencionar que la parálisis facial no suele ser de peligro para las personas, sin embargo, sí puede generar problemas oculares y musculares que complican el día a día de los pacientes.

¿Cuándo podría volver a jugar Lucas Ocampos?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por los Rayados de Monterrey , Lucas Ocampos únicamente recibió siete días de reposo total a esperas de su evolución médica, por lo cual en caso de que todo salga como lo pensado, el argentino podría estar para el debut de los regios a inicios de enero del 2026.

Será el sábado 10 de enero de 2026 que Monterrey estará debutando en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante el flamante bicampeón, el Toluca.

Números de Lucas Ocampos con Monterrey

Vale la pena mencionar que desde que Lucas Ocampos llegó al futbol de nuestro país, el argentino únicamente ha podido aportar con siete goles y 10 asistencias en los 51 partidos que ha disputado.

