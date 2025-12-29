Policía de Nigeria confirma accidente automovilístico del boxeador Anthony Joshua; hay 2 muertos

El excampeón mundial de los pesos pesados, Anthony Joshua , se vio involucrado en un accidente de tránsito en el estado de Ogun, al suroeste de Nigeria, que dejó como saldo la muerte de dos personas.

Así lo confirmó la policía local, que detalló que el boxeador resultó lesionado, aunque sus heridas no fueron consideradas graves en un primer reporte.

De acuerdo con el Comando de Policía del Estado de Ogun, el percance ocurrió cuando el vehículo en el que viajaba Joshua sufrió la ponchadura de uno de las llantas, lo que provocó que el conductor perdiera el control.

El automóvil terminó desviándose e impactándose contra un camión que se encontraba estacionado a un costado de la carretera.

Joshua fue hospitalizado y la causa sigue bajo investigación

Como se mencionó, el comisionado de policía, Lanre Ogunlowo, explicó que el accidente se debió a una falla mecánica inesperada. “El neumático reventado ocasionó que el vehículo se saliera de la vía”, precisó el funcionario, quien añadió que las investigaciones continúan para esclarecer completamente las circunstancias del choque.

Aunque no se ha revelado el nombre ni la ubicación del hospital al que fue trasladado el pugilista, las autoridades confirmaron que Joshua se encuentra recibiendo atención médica.

“Por el momento tengo conocimiento de dos fallecimientos y Anthony Joshua está siendo atendido; próximamente se emitirá un comunicado oficial”, señaló Ogunlowo.

Imágenes en redes sociales y reacciones

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa al boxeador británico-nigeriano sin camisa, con evidentes gestos de dolor, mientras es auxiliado por varias personas para salir del vehículo siniestrado. Las imágenes generaron preocupación entre aficionados al boxeo , especialmente por el reciente regreso de Joshua al cuadrilátero.

Hasta ahora, el equipo del deportista no ha emitido una postura oficial, aunque se espera que en las próximas horas se informe sobre su estado de salud y las posibles consecuencias médicas del accidente.

Vínculo de Joshua con Nigeria y momento deportivo

Anthony Joshua, de 36 años, es hijo de padres británico-nigerianos y mantiene una relación cercana con Nigeria . Durante su infancia asistió a un internado en Ikenne, localidad ubicada a unos 85 kilómetros del lugar donde ocurrió el accidente, antes de mudarse definitivamente al Reino Unido a los 12 años.

El incidente ocurre apenas días después de que Joshua noqueara en el sexto asalto al influencer y boxeador estadounidense Jake Paul, en una pelea celebrada en Miami. Ese combate marcó su regreso al ring tras 15 meses de inactividad.

