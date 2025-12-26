Muere Isabelle Marciniak, campeona en gimnasia rítmica, a los 18 años

El mundo deportivo se encuentra nuevamente de luto tras la muerte de la gimnasta brasileña, Isabelle Marciniak, con tan solo 18 años, a consecuencia de un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta gravemente el sistema linfático.

El deceso de la campeona nacional juvenil de Brasil y una de las mayores promesas dentro de la gimnasia rítmica , fue confirmada por la Federación Paranaense de Gimnasia (Federação Paranaense Ginástica). El fallecimiento ocurrió el miércoles 24 de diciembre en la región metropolitana de Curitiba y su velatorio se realizó en la capilla del cementerio Jardim Independência de Araucária, localidad donde nació.

Carrera llena de logros y reconocimientos

La Federación de Gimnasia Paranaque aseguró que Isabelle formó parte de la historia del Club Agir, donde construyó importantes logros y brilló en el Campeonato Paranaense y Brasilero. Entre sus últimos reconocimientos está el título de campeón destaca con el trío adulto del Club Agir, en 2023 como resultado de su compromiso y espíritu de equipo.

"En este momento de tristeza, enviamos nuestras condolencias a familiares, amigos, compañeros, entrenadores y a toda la comunidad de gimnasia. Que tu historia, tu pasión por el deporte y tu memoria vivan como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta para la formación y transformación humanas".

¿Cuándo se retiró Isabelle Marciniak de la gimnasia?

La atleta interrumpió su carrera en 2023, después de conquistar el campeonato de trío adulto estatal para recibir tratamiento médico. Sin embargo, en los últimos meses presentó complicaciones de salud.

¿Qué es el linfoma de Hodgkin?

MedlinePlus, sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos, define al linfoma de Hodgkin como un cáncer del tejido linfático, el cual se encuentra en el bazo, hígado, médula ósea, entre otros. Es común entre las personas de 15 a 35 años y las mayores de 55 años. La inflamación sin dolor de los ganglios linfáticos es la primera señal de la enfermedad.

