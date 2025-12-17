¡Justo en la infancia! La Liga de Japón tendrá el balón especial del Capitán Tsubasa de Súper Campeones

La Liga de Fútbol Profesional de Japón (J.League) sorprendió a millones con la presentación oficial del balón de la temporada 2026, inspirado en Captain Tsubasa (conocido en Latinoamérica como Súper Campeones ). Esta iniciativa histórica une por primera vez el prestigio deportivo de la liga japonesa con la nostalgia y el espíritu del manga que marcó a generaciones enteras.

El nuevo balón, bautizado “Tsubasa J Pro”, acompañará a todos los encuentros de la jornada 1 del centenario de la liga y rinde homenaje al protagonista de la obra creada por Yoichi Takahashi, cuya influencia ha trascendido el mundo del cómic para convertirse en un ícono del fútbol.

La importancia de Súper Campeones en la liga japonesa

Para la J.League, esta no es solo una pieza de equipamiento más: representa el fin de una era con Adidas como proveedor del balón oficial. Desde 1993, la firma alemana había sido socia tradicional de la liga, hasta que en 2026 fue reemplazada por Sfida, una marca japonesa especializada en balones de fútbol que ahora asume el reto de darle vida a este modelo con diseño único.

El “Tsubasa J Pro” fusiona la tecnología y tradición del balón de fútbol profesional con gráficos inspirados en el legendario personaje: alas que simbolizan la potencia del disparo de Tsubasa Ozora (cuyo nombre en japonés significa “ala”) el logotipo de la J.League, la icónica frase del manga “The ball is my friend” (el balón es mi amigo), y la imagen del propio protagonista.

¿Se podrá comprar el balón de los Súper Campeones?

El balón oficial ya está disponible para su compra desde el 17 de diciembre de 2025, con un precio aproximado de 19 800 yenes (alrededor de 130 dólares). En el caso de México, solo se puede pedir en línea y el costo incrementaría gracias al envío internacional.

