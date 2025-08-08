No apto para sensibles: Video de la “terrorífica” lesión de rodilla del novato Bilhal Kone con Ravens

Lo que parecía ser un debut con futuro prometedor dentro de la NFL terminó en completa tragedia para el novato esquinero Bilhal Kone, el cual durante el compromiso de pretemporada entre los Baltimore Ravens y los Indianapolis Colts, sufrió una fuerte lesión en su rodilla izquierda.

Fue durante una jugada defensiva que el jugador de los Ravens sufrió la lesión, lo cual dejó una de las imágenes más estremecedoras de las redes sociales debido a que se pudo apreciar cómo fue que su rodilla salió completamente de su lugar.

Video de la lesión de Bilhal Kone con los Ravens

Fue durante el final del primer cuarto del compromiso entre los Ravens y los Colts que Bilhal Kone buscó realizar una intercepción, sin embargo, en una desafortunada jugada el juvenil de tan solo 22 años de edad sufrió por lo que parece ser la ruptura de una de sus rodillas.

De inmediato y luego de los gritos de dolor del joven jugador, los médicos de la franquicia de Baltimore ingresaron al emparrillado para comenzar a brindar las primeras asistencias, esto para después trasladarlo hacia los vestidores para continuar con los protocolos correspondientes.

Ravens rookie Bilhal Kone just suffered a horrific knee injury against the Colts. #NFL #RavensFlock #Colts pic.twitter.com/Xc4m8IILte — The Skol Hop (@TheSkolHop) August 8, 2025

¿Quién es Bilhal Kone?

Bilhal Kone fue seleccionado por los Baltimore Ravens en un draft reciente, por lo cual se preparaba para hacer su debut en los emparrillados de la NFL en el inicio de la temporada 2025-2026 del futbol americano.

El juvenil fue seleccionado en la sexta ronda del Draft 2025 y llegó procedente de Western Michigan, lugar en el cual brilló con un total de 70 tacleadas, nueve pases desviados, así como una intercepción en su última temporada en las ligas universitarias.

¿Cuándo inicia la temporada 2025 de la NFL?

Vale la pena mencionar que la próxima temporada de la NFL dará inicio el próximo jueves 4 de septiembre con el compromiso entre Dallas vs Philadelphia, mientras que el viernes 5 de ese mismo mes se vivirá el Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers.

Pese a ello, la semana 2 de la pretemporada de la NFL continuará el próximo 14 de agosto de este mismo 2025, fecha en la cual se medirán franquicias como Tennessee vs Atlanta y Chiefs vs Seahawks.

