Isaac del Toro hace historia con gran remontada y gana en la Vuelta a Burgos 2025

El ciclista mexicano Isaac del Toro hizo una remontada histórica y se convirtió en el campeón de la Vuelta a Burgos, poniendo en alto el nombre de México y demostrando su gran temple y resistencia.

Isaac del Toro se convirtió en el primer ciclista de México en conquistar esta competencia y el cuarto latinoamericano en la historia, su triunfo destaca porque no ganó en ninguna etapa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Isaac del Toro se corona en la Vuelta a Burgos

El mexicano vivió momentos de tensión cuando le faltaban 14 kilómetros para la meta pues sufrió un pinchazo en su bicicleta durante el último descenso pero su equipo le brindó una gran asistencia e Isaac del Toro logró recuperarse y remontar.

Así fue como Isaac del Toro cruzó la meta con 19 segundos de ventaja sobre Lorenzo Fortunato y con esto confirmó que está en su mejor momento en el ciclismo internacional y se convertirá en uno de los más destacados.

Your #VueltaBurgos 2025 GC winner 🏆🇲🇽💜 @ISAACDELTOROx1



A great week in Spain marked by consistent effort, strong teamwork, and determination. Congratulations to the whole team! 👏#WeAreUAE pic.twitter.com/OS6ovTvQRI — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 9, 2025

¿Cuántas veces ha ganado Isaac del Toro este 2025?

El ciclista mexicano ha cosechado muchos éxitos este 2025:

Campeón de Milán-Turín

Ganó la Vuelta a Austria

Ganó en la Clàssica Terres de l’Ebre y el Circuito de Getxo

Campeón de la Vuelta a Burgos 2025

Segundo lugar histórico en el Giro d`Italia 2025

Séptimo ciclista del mundo en el Ranking UCI a agosto 2025

Además ha destacado en el Tour de l’Avenir 2023 al ganar en la clasificación general, por puntos, montaña, mejor joven y ganar la etapa reina.

También fue campeón de la general y de las clasificaciones por puntos y mejor joven en la Vuelta a Asturias 2024.

Ganó en el Tour Down Under 2024 y obtuvo el mejor resultado histórico para México con el 6to lugar en el Campeonato Mundial Sub 23-2024.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.