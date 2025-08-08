La leyenda será eterna: Revelan estatua a Tom Brady en el estadio de los Patriots

Durante la tarde de este viernes 8 de agosto y previo al partido de pretemporada de New England Patriots, se reveló una enorme estatua de bronce de Tom Brady en las afueras del Estadio Gillette, el cual alberga a todas las leyendas y figuras más importantes de esta franquicia de la NFL.

Fue a través de sus redes sociales y en un evento oficial, que los máximos dirigentes de Nueva Inglaterra revelaron la estatua en honor al mariscal de campo que forjó una de las franquicias más ganadoras de todos los tiempos dentro del futbol americano.

Revelan estatua de Tom Brady en estadio de los Patriots

La revelación de la estatua de Tom Brady en el Estadio Gillette se realizó en la entrada del inmueble, esto en medio de decenas de personas que acudieron al evento, así como del mismo exmariscal de campo de los Patriots.

Es el honor de mi vida ser oficialmente consagrado en el legado de esta increíble organización -señaló Tom Brady en junio pasado durante su ceremonia del Salón de la Fama del conjunto de Nueva Inglaterra.

¿Cuánto mide la nueva estatua de Tom Brady en el Estadio Gillette?

De acuerdo con lo señalado a través de un comunicado de los Patriots, la estatua de Tom Brady es de tamaño natural, es decir, de los 1.93 metros que mide en la vida real el exmariscal de campo de los de New England.

Vale la pena mencionar que esta es la primera estatua que la franquicia construye y coloca afuera de su estadio de un exjugador, por lo cual el evento se convirtió en uno mucho más histórico dentro de la franquicia ya mencionada.

Números de Tom Brady con los Patriots de la NFL

A lo largo de su trayectoria con los New England Patriots, Tom Brady logró lanzar un total de 74 mil 571 yardas, además de que consiguió 541 touchdowns, números que lo colocan como el mejor quarterback en un solo equipo dentro de la NFL.

Vale la pena mencionar que Tom Brady ganó un total de seis Super Bowls con el conjunto de los Patriots, motivo principal por el cual se creó una estatua en su honor afuera del estadio Gillette.

