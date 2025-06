Por la grandeza o el fracaso: Hora y liga de streaming para ver el Inter vs River por el Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes de este 2025 sigue su curso y muy pronto podríamos conocer a los equipos del Grupo E que avanzan a los octavos de final del torneo, pues este mismo miércoles 25 de junio se disputa el juego Inter vs River Plate, el cual terminará por definir la participación de Rayados de Monterrey en el certamen.

Y es que luego de los empates ante el Inter de Milan y el mismo River Plate, los hoy dirigidos por Domènec Torrent tienen que ganar sí o sí ante el Urawa del futbol de Japón y esperar una combinación de resultados entre italianos y argentinos.

¿A qué hora es el Inter vs River por el Mundial de Clubes?

El partido Inter de Milan vs River Plate tendrá horario estelar dentro del centro de la República Mexicana, pues el Mundial de Clubes 2025 de la FIFA colocó el cotejo en punto de las 19:00 horas para que las y los amantes del futbol puedan ver el choque entre los equipos de la UEFA y la Conmebol.

Pese a ello, es importante recordar que la transmisión dará inicio unos minutos antes con toda la previa y los equipos que de momento, ya cuentan con boleto asegurado para disputar los octavos de final del torneo internacional.

¿Por dónde ver el Inter vs River?

Como ha sido la constante en este Mundial de Clubes 2025, el partido Inter vs River se podrá ver completamente en vivo y sin costo a través de la plataforma de streaming de DAZN, la cual puso sin costo todos los partidos del certamen.

En caso de querer ver e Inter vs River completamente en vivo, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la plataforma, en la cual podrás ingresar a la transmisión en vivo del partido.

¿Cuándo inician los octavos de final del Mundial de Clubes?

Vale la pena mencionar que los octavos de final del Mundial de Clubes darán inicio hasta finales del mes de junio, pues los partidos Palmeiras vs Botafogo, PSG vs Inter de Milan, Benfica vs Chelsea y el Flamengo vs Bayern Múnich se disputarán hasta el próximo 28 de este mismo mes.

