¡Artista oficial! Usher encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII

Como todos los años, un gran artista encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII de 2024 , y en esta ocasión la NFL escogió a Usher para presentarse en la gran final de la temporada del futbol americano.

La noticia fue dada a conocer por la propia NFL a través de sus redes sociales, en donde pidió a los fanáticos del cantante y del futbol americano mejor creer esta increíble participación que tendrá lugar el próximo 11 de febrero de 2024. Por primera vez en la historia, el duelo deportivo se realizará en el Allegiant Stadium.

Mejor créelo Usher en Las Vegas, durante el espectáculo de medio tiempo.

El intérprete de There Goes My Baby y My Boo también compartió el anuncio de la NFL en sus redes sociales, sin dar mayores detalles sobre su participación en el escenario. Sin embargo, sus fanáticos ya lo han felicitado por ser el siguiente encabezar este gran evento que cada año se logra captar los reflectrores a nivel mundial.

De esta manera, Usher relevará a Rihanna , quien hace un año brilló en el Super Bowl, estando embarazada, medio tiempo que jamás será olvidado por la increíble producción, vestuarios y coreografrías. Ante ello, muchos se preguntan si el shown del también compositor estadounidense podrá sobrepasar los que ya se han realizado en las ediciones pasadas.

