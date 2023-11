El romántico detalle que Taylor Swift tuvo hacia su novio Travis Kelce durante uno de sus conciertos

Taylor Swift sorprendió a los asistentes a su segundo concierto en Buenos Aires, Argentina, al dedicar un romántico gesto a su novio, el jugador de la NFL Travis Kelce. La noche fue testigo de momentos inolvidables y un ambiente cargado de emociones cuando Swift modificó la letra de su canción “Karma” para expresar su amor por Kelce, quien estuvo presente en el evento.

“Karma es el tipo de los Chiefs que viene directamente a casa”, entonó Swift, refiriéndose al ala cerrada de los Kansas City Chiefs , quien hizo el viaje hacia el sur durante la semana de descanso de su equipo.

Travis Kelce disfrutó del espectáculo desde la carpa VIP, compartiendo la experiencia con el padre de Swift, Scott Swift. Los videos compartidos en redes sociales capturaron a Kelce entregado al ritmo de la música, compartiendo bocadillos y mostrando el icónico símbolo de la mano en forma de corazón, característico de Swift.

El momento culminante llegó al término del concierto cuando un video publicado en redes sociales mostró a Swift corriendo hacia Kelce para brindarle un tierno beso. La audiencia estalló en vítores y aplausos, celebrando el gesto de la pareja.

Repertorio del concierto

Previamente en el evento, los fanáticos fueron sorprendidos con un set acústico de Swift, quien emocionó a la multitud al tocar “End Game” en el piano. La canción, conocida entre los seguidores como un himno sobre relaciones, resonó de manera especial en el contexto del romántico gesto hacia Kelce.

El repertorio también incluyó otras joyas musicales, como “Is it Over Now?” en guitarra de “1989 (Taylor’s Version) [From the Vault]", con una mezcla de los puentes de “Out of the Woods” y “1989 (Taylor’s Version)" . Swift expresó su gratitud a los fanáticos, compartiendo la historia de una canción escrita para “1989" que no llegó al álbum, pero gracias al apoyo de los seguidores, se convirtió en un éxito en el Top 100.

Durante la interpretación de “Evermore”, Swift celebró sus recientes nominaciones al Grammy con un animado baile de victoria. Agradeció a los fanáticos por el apoyo a su álbum “Midnights ”, nominado en seis categorías, destacando el logro de haber sido la única artista femenina en ganar tres veces el premio Álbum del Año.

