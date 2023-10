Fan celebra sus XV años en el cine durante proyección de Taylor Swift: The Eras Tour

Taylor Swift es una de las cantantes más populares y más queridas por el público en todas partes del mundo y en México durante sus conciertos los swifties demostraron que son fanáticos de las canciones y de todo lo que tenga que ver con la artista.

Luego de que Taylor Swift realizara su gira The Eras Tour por varias partes del mundo se dio a conocer que proyectarían en el cine el espectáculo que cautivó a muchos.

Fan de Taylor Swift celebra sus XV años en el cine

En TikTok se compartió un video en el que se puede ver a una adolescente con su vestido de VX años en una sala de cine mientras se proyectaba la película ‘Taylor Swift: The Eras Tour’.

Cuando en la película aparece Taylor Swift cantando ‘Enchanted', la quinceañera baja las escaleras del cine acompañada de un hombre que lleva una playera estampada con la imagen de la cantante estadounidense.

Ante ello, las personas que se encontraban en la sala de cine comenzaron a gritar y aplaudir mientras la quinceañera hacía su vals.

Historia se vuelve viral

Además del video de la quinceañera bailando el vals en la sala del cine se compartieron otras imagenes y videos en los que se ve cómo la joven se tomó fotos con los asistentes e intercambiaron brazaletes de la amistad.

De acuerdo con el usuario @eduardo1p el hecho ocurrió en un cine de Playa del Carmen.

El video de la quinceañera tiene miles de reproducciones y decenas de comentarios en los que los internautas señalan que los fans de Taylor Swift son de otro nivel.

También destacaron el actuar de las personas que se encontraban en la sala de cine pues se unieron al festejo, bailaron y cantaron con la adolescente.

¿Por qué los fans de Taylor Swift intercambian brazaletes?

Es importante señalar que los fanáticos de Taylor Swift hacen brazaletes a su gusto antes de cada concierto de la cantante.

Dichos brazaletes se hicieron famosos debido a la canción ‘You’re On Your Own, Kid’, en ella la cantante dice “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it”, que en español significa: “Haz las pulseras de la amistad, disfruta el momento y saboréalo”.

Es por ello que las swifties del mundo siempre comparten pulseras en los eventos.

No cabe duda que la cantante estadounidense Taylor Swift es una de las consentidas y más consolidadas del momento pues ha logrado cosechar muchos éxitos y se ha ganado la admiración del público.

