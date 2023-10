¿En qué lugares de México se grabó la película de terror Saw X?

El estreno de Saw X: El juego del miedo en territorio nacional está atrayendo al público mexicano fanático de las películas de terror , luego de que la cinta se grabara en varios puntos de México y cuenta con la participación de varios actores nacionales. En adn40 te decimos los detalles.

Luego de nueve secuelas y miles de millones de dólares recaudados, la franquicia regresó con Saw X, una entrega ambientada entre los eventos de Saw I (2004) y “Saw II” (2005); en esta última cinta John Kramer, interpretado por Tobin Bell, viaja a México en busca de un tratamiento arriesgado y experimental con la esperanza de una cura milagrosa para el cáncer, solo para descubrir que ha caído en una trampa mortal. Enojado y con sed de venganza, Kramer diseña juegos retorcidos para sus nuevas víctimas en la CDMX.

¿Cuáles fueron los lugares de CDMX y de Edomex dónde se filmó Saw X?

La película se planeaba filmar en Praga, República Checa y Bulgaria, pero el director Kevin Greutert y el equipo de producción optaron por la Ciudad de México como escenario; Greutert elogió a la capital mexicana ya que considera que “hay una mitología en ella y es asombrosa”.

Los escenarios para esta película de terror que se rodó entre octubre y febrero de 2023, fueron la Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, la Plancha del Zócalo. Además parte del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, así como diversas calles y lugares emblemáticos de la ciudad.

La locación principal fue una antigua fábrica ubicada en la colonia Atlampa, la cual encuentra ubicada en la división de las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco de la capital mexicana.

También gran parte del rodaje fue en una finca ubicada a diez minutos del municipio de Chiconcuac en el Estado de México.

¿Cuántas películas de Saw hay?

La saga Saw ya cuenta con 10 entregas e inició en 2004 hasta este 2023 con la entrega de Saw X. Todas las entregas de la saga creada por James Wan forman parte del catálogo de Amazon Prime Video .

El orden para verlas varía en función del gusto del espectador. Puede apreciarlas según llegaron a los cines; la primera sería Saw; la segunda, Saw II y, así, hasta Spiral (2021); sin embargo, también puede verse de manera de la cronología narrativa de la saga. Esta opción queda de la siguiente manera:



Saw VIII (2017).

(2017). Saw (2004).

(2004). Saw X (2023), actualmente en cines.

(2023), actualmente en cines. Saw I I (2005).

I (2005). Saw III (2006).

(2006). Saw IV (2007).

(2007). Saw V (2008).

(2008). Saw VI (2009).

(2009). Saw VII 3D (2010).

(2010). Spiral: Saw (2021).

¿Qué actores mexicanos participan en Saw X?

Los actores mexicanos que participan en Saw X: El juego del miedo, la cual está disponible en cines de 29 de septiembre de 2023, son Renata Vaca, Paulette Hernández y Joshua Okamoto.



Renata Vaca interpreta a una paciente de cáncer que supuestamente se curó mediante un tratamiento experimental, el cual se aplica en México.

interpreta a una paciente de cáncer que supuestamente se curó mediante un tratamiento experimental, el cual se aplica en México. Paulette Hernández realiza el papel de Valentina, una de las enfermeras a cargo de supervisar los tratamientos experimentales.

realiza el papel de Valentina, una de las enfermeras a cargo de supervisar los tratamientos experimentales. Octavio Hinojosa, es el líder del equipo que realiza los tratamientos experimentales.

