Ringo Starr sigue enfermo ¿Qué pasará con sus conciertos en México?

A inicios del mes de octubre, te compartimos que los fans de Ringo Starr estaban preocupados por su estado de salud luego de que se anunciara que el exbaterista de The Beatles había enfermado de COVID-19; en ese entonces los eventos en México todavía estaban algo distantes y el músico había asegurado que regresaría muy pronto a los escenarios.

Desafortunadamente las últimas semanas han sido una montaña rusa para el artista y por obvias razones sus conciertos en diferentes sedes se vieron afectados.

Inicialmente canceló dos, pero luego se sumaron varios más, al final alrededor de una decena de presentaciones fueron suspendidas, por fortuna los fans tenían la oportunidad de pedir su reembolso o conservarlos cuando los eventos fueras reagendados.

Una semana después, es decir, el lunes 10 Ringo confirmó que estaba libre de COVID-19 y que estaría de regreso, sin embargo esto duró poco, pues en cuestión de días, el jueves 13 del mismo mes confirmó que nuevamente tenía coronavirus.

Esto solo se podía significar una cosa, el adiós definitivo de la gira “Ringo Starr and His All Starr Band”.

Qué pasará con los conciertos de Ringo Starr en México

Oficialmente, las presentaciones pactadas para el miércoles 19 y jueves 20 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México (CDMX) fueron canceladas; de hecho Ocesa emitió un comunicado para informar sobre el reembolso de los boletos.





Cabe mencionar que ambos conciertos ya habían sido pospuestos desde el 2020 tras la emergencia sanitaria de COVID-19.

Cómo efectuar el reembolso de los boletos de Ringo Starr en el Auditorio Nacional

Mediante el comunicado Ocesa informó que el reembolso de las entradas se comenzará a efectuar este martes 18 de octubre de forma presencial en el punto de venta o en línea, a través de la página de Ticketmaster.

En caso de tener alguna duda con el proceso o que en el trámite haya algún inconveniente te puedes poner en contacto a través del correo electrónico contactanos@ticketmaster.com.mx .

¿Cuál es el estado de salud de Ringo Starr? Todo parece indicar que tras su doble contagio de COVID-19 Ringo Starr presenta algunas molestias, sin embargo los síntomas no son graves y llevará su recuperación en casa.

