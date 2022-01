¿Por qué los artistas están protestando contra Spotify?

La plataforma de música y podcasts, Spotify, está sufriendo algunas bajas en su catálogo debido a Joe Rogan, quien además de ser un comediante de stand-up, es uno de los presentadores de podcast más influyentes y mejor pagados del mundo, además de uno de los más controvertidos, principalmente por su posición sobre la vacuna contra el coronavirus, que lo han enfrentado no solo con la comunidad científica sino también ha generado el rechazo de diversos artistas.

Joe Rogan y su polémico podcast

El podcast “The Joe Rogan Experience” está dando de qué hablar a nivel mundial y es el causante de que diversos artistas hayan retirado su música y contenido de la plataforma de Spotify . El programa maneja un formato de entrevistas largas y fue el más popular a nivel mundial en 2021, según Variety. En 2020, el podcast se convirtió en una exclusiva de Spotify cuando Rogan firmó un acuerdo de licencia exclusivo por varios años cuyo valor se estima que es de más de 100 millones de dólares, según The Wall Street Journal.

Spotify ha mencionado que tiene políticas para eliminar contenido engañoso de su plataforma y que hasta el momento ha sacado 20 mil episodios de podcast relacionados con el COVID-19 desde que inició la pandemia; sin embargo, no ha habido ningún pronunciamiento sobre el cómico Joe Rogan.

El mes pasado, Rogan entrevistó en su programa al doctor Robert Malone, un especialista en enfermedades infeccionas que ha sido expulsado de Twitter por difundir información errónea sobre la pandemia del COVID-19. Esto desencadenó la ira de muchos artistas que han preferido retirar su contenido de la plataforma.

Artistas que se bajan de Spotify

Neil Young fue el primero en retirar su contenido de Spotify luego de que el cantautor se opusiera a que sus canciones fuera reproducida en la misma plataforma donde se encuentra el podcast de Joe Rogan. El miércoles pasado, Young publicó una carta dirigida a su manager y a su sello discográfico, Warner Music Group, en la que exigía que Spotify dejara de emitir su música porque Rogan difundía información falsa sobre el COVID-19.

Young agradeció a su sello discográfico por apoyarlo en su decisión y animó a otros músicos a retirar su contenido de Spotify. “Pueden tenerme a mí o a Rogan. No a ambos”.

Joni Mitchell, leyenda del rock y ganadora de ocho premios Grammy, se sumó a la cruzada contra Spotify y Rogan, y decidió abandonar la plataforma por las mismas razones. “Personas irresponsables están propagando mentiras que le están costando la vida a la gente”, afirmó Mitchell en un mensaje publicado en su web, “me solidarizo con Neil Young y con la comunidad científica y sanitaria global en este asunto”.

Sin embargo, Young y Mitchell no son los únicos que se han bajado del barco. El británico James Blunt, intérprete de grandes temas como ‘You’re beautiful’ o ‘Goodbye my lover’, entre otras, lazó un dardo contra Spotify a través de su cuenta de Twitter, aunque de forma más irónica, ya que suele bromear sobre la poca calidad de sus obras y amenazó con sacar nueva música en la plataforma si esta no retira de su catálogo el podcast de Joe Rogan.

