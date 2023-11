Así luce el actor que interpretó a ‘Héctor’ en ‘Troya’ a 19 años de su estreno

En el año 2004, hace 19 años, el mundo del cine le abrió las puertas a la película ‘ Troya ’, la cual tuvo a Brad Pitt interpretando a Aquiles y al actor Jon Bana siendo Héctor. Nadie se imaginaba que esta historia sería todo un éxito, pero así lo fue, pues hasta la fecha siguen teniendo varios fanáticos que los recuerdan con cariño e incluso siguen coleccionando varios objetos del filme.

Sin embargo, muchos se preguntan qué fue de Eric Bana, ya que luego de ser una de las estrellas de ‘Troya’, poco se supo del australiano. Su gran éxito e impulso cinematográfico llegó con ‘Hulk ’ en 2003. La historia del superhéroe verde fue la que le dio entrada a Marvel y DC Comics al cine, ya que, al recaudar 245 millones de dólares, los directores y guionistas se dieron cuenta que las historias de los cómics eran una buena vía para hacer dinero.

Tras ser reconocido en Hollywood como una de las piezas fuertes por sus éxitos en ‘Hulk’ y ‘Troya’, Eric Bana tuvo la oportunidad de aparecer en otra gran película de la mano de Steven Spielberg. El actor de 55 años le dio vida a Avner en ‘Múnich’. Gracias a la trama que contó la terrible historia del ‘Septiembre Negro’, en 2006 estuvieron dentro de la lista de los nominados a los Óscar en 5 categorías.

Así luce Eric Bana tras su éxito en ‘Troya’ hace 19 años

En el 2023, luego de aparecer en otras innumerables películas, Eric Bana ha perdido la popularidad que consiguió hace 19 años atrás con ‘Troya’. Físicamente luce increíble, pues parece que los años no le han cobrado factura, pero esto no le ha servido mucho, ya que no ha conseguido volver a obtener un protagónico de primer nivel.

La última película en la que apareció fue ‘Nadando en Libertad’ en 2022 junto a Mia Wasikowska, Radha Mitchell, Ilsa Fogg, Ariel Donoghue y Pedrea Jackson.

