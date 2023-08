Conoce a las 10 cantantes más famosas del mundo según sus followers en Instagram

Instagram es una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial, no por nada celebridades de todas las edades buscan tener su espacio en dicha plataforma, y es que así logran conectar y compartir su vida con sus fans, no obstante, más allá del talento, la cercanía que han tenido 10 cantantes hacia sus seguidores ha hecho que se coronen como las artistas con más followers.

Entre las cantantes femeninas con más fama a nivel internacional destacan nombres como Madonna, Lady Gaga, Taylor Swift, Shakira , Beyoncé y Rihanna, no obstante, pese a los éxitos, reconocimientos y premios que ha tenido cada una a lo largo de su carrera, no todas han logrado conquistar a los usuarios de internet, al menos no a los de Instagram.

Y es que de ellas, solo 2 figuran en el top 10 de las cantantes más famosas del mundo que tienen más followers en Instagram, una red social de Meta –propiedad de Mark Zuckerberg – que de acuerdo con Statista , para este 2023 tiene aproximadamente 1.336 millones de usuarios con una edad promedio de 34 años o menos.

Pero hablando de ese top, ¿quiénes son las cantantes con más followers en Instagram y qué tipo de contenido publican? Aquí te dejamos la lista de las 10 cantantes con más seguidores en esta red social, basada en datos de agosto de 2023.

Top 10 de las cantantes con más seguidores en Instagram

Demi Lovato con 157 millones 137 mil 423

De este top es la artista que menos followers tiene, sin embargo, supera por un gran número a cantantes de gran renombre como Shakira, Billie Eilish y Dua Lipa ; en su cuenta comparte selfies, fotos de grabaciones, algunos videos musicales e imágenes con amigos.



Cardi B con 168 millones 962 mil 43

La rapera neoyorquina destaca en su red social por las imágenes que sube en las que no teme mostrar la curvatura de su cuerpo con pocas prendas, pero también presume sus exóticos outfits con los que va a galas.



Katy Perry con 204 millones 513 mil 893

Con 38 años de edad, la también compositora no solo se ha ganado el corazón de los melómanos, sino también de los usuarios de Instagram , y es que es de las cantantes más famosas del mundo que logra acumular miles de seguidores, a quienes comparte fotos con amigos, colaboraciones con marcas e incluso su propia línea de zapatos.



Miley Cyrus con 213 millones 373 mil 674

La polémica y famosa Miley Cyrus se ha ganado su propio lugar en esta lista, con varios hits sonando constantemente, la cantante y exchica Disney ocupa su red social para compartir fotos de sesiones, de conciertos, y anuncios sobre sus nuevos proyectos.



Nicki Minaj con 225 millones 258 mil 216

Conciertos, proyectos musicales, videos, selfies y fotos con su familia son de los contenidos que más destacan en la cuenta de Nicki Minaj, la cantante de 40 años es otra de las favoritas en Instagram, uy para hacer colaboraciones, no por nada ya la hemos escuchado con artistas como Ariana Grande y Karol G.

Selena Gomez, Ariana Grande, Beyoncé, Taylor Swift y JLo, las más populares

Jennifer Lopez tiene 250 millones 689 mil 263 seguidores

JLo, a quien también conocemos como La Diva del Bronx, además es actriz y bailarina, y ha logrado abrirse camino en los negocios, como empresaria; en su perfil de Instagram suele compartir su faceta más glamurosa y sensual, con imágenes de sus looks, sesiones de fotos y eventos, así como momentos familiares con Ben Affleck , y sus hijos.



Taylor Swift tiene 270 millones 624 mil 830 followers

Es una de las artistas más populares y premiadas de la historia, tiene más de 10 premios Grammy y más de 200 millones de discos vendidos. En su cuenta de Instagram, comparte fotos y videos de sus conciertos, mascotas, amigos y proyectos.



Beyoncé con 315 millones 941 mil 951

La cantautora es una de las estrelals musicales más influyentes, para muestra sus más de 20 Grammy’s . ¿Qué publica en su cuenta de Instagram?, fotos y videos de sus proyectos musicales, viajes y un poco sobre su vida privada, además promueve su marca de ropa deportiva Ivy Park.



Ariana Grande 378 millones 418 mil 237 seguidores

La también actriz nacida en Florida, es una de las favoritas de internet, y es que solo en la red de Meta comparte imágenes y videos de su música, giras y reuniones con amigos.

Selena Gomez tiene 427 millones 490 mil 988 seguidores

Con una línea de maquillaje, varios proyectos en series y películas, la famosa cantante de 31 años es la reina de Instagram, y es que es la intérprete juvenil con más followers en dicha plataforma, en esta, además de promocionar su marca de cosméticos Rare Beauty , toca temas como la salud mental, presume sus eventos y algunas aventuras de su vida diaria.

*Estos datos fueron recopilados y consultados por adn40 el jueves 17 de agosto de 2023.

