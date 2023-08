Esta es la MALDICIÓN del pelo rojo que afectó a Shakira, Rosalía y Karol G

¿ Mala suerte , maldición o casualidad? Algunos curiosos aseguran que las relaciones de famosas que han terminado están relacionadas por sus atrevidos gustos en el look, y es que hay una teoría que circula en internet que dice que teñirse el cabello de rojo afecta la vida, ¿sus pruebas? La separación de Shakira y Gerard Piqué, de Rosalía y Rauw Alejandro o Karol G y Anuel AA.

Hay que decirlo la creencia no es tan nueva como se piensa, y es que hay diversos análisis de historiadores aseguran que la Edad Media fue muy complicada para las pelirrojas, ya que por el distintivo color de su pelo, que emulaba al fuego, eran acusadas de brujas o descendientes del Diablo, y por ello atraían la mala fortuna y desdicha, una superstición que parece trascendió de cierta forma.

2023 es un año que quedará registrado como un año de las separaciones, muchas parejas de famosos anunciaron en estos meses que se dejarían, sin embargo, uno de los más sorprendentes y dolorosos fue el de Rosalía y Rauw Alejandro , y aunque hay quienes atribuían a que esta separación era un caso más de infidelidad, otros aseguran que el motivo fue el cabello rojo que tuvo la española en 2022.

Famosas que se pintaron el cabello rojo y terminaron su relación

Aunque podríamos decir que la mala suerte no existe, y que todo es una coincidencia, hay más de una famosa que ha sufrido una ruptura tras haberse pintado el pelo rojo, ahí tenemos a Shakira, a Rosalía, a Karol G y hasta a Tini Stoessel, quien hace poco también anunció su separación de Rodrigo De Paul, y justamente tiempo atrás se había teñido el cabello de color escarlata.

Si bien, hay fans aseguran que podría haber una relación entre el cabello rojo y la mala suerte en el amor de las artistas, sería irresponsable echarle la culpa a su color de cabello por las infidelidades cometidas por sus respectivas parejas, así que lo más probable es que solo se trate de una muy, muy curiosa casualidad.

Hay que tomar en cuenta que las supersticiones son teorías dudadas y creencias que jamás han sido confirmadas, y resaltando el tema del color del pelo, este no tiene ningún impacto en la suerte o destino de una persona, por ello no hay que dejarse llevar por ideas infundadas, si te gusta un look, háztelo, lo importante es sentirte bien contigo.

