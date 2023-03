Lista de ganadores de los Oscar 2023 ¿Cómo le fue a tus favoritos?

Se llevó a cabo la 95° edición de la entrega de los premios de la Academia a lo mejor del cine, la película Todo a la vez en todas partes y al mismo tiempo se coronó como la más galardonada de la noche al llevarse siete estatuillas; aquí te dejamos la lista completa de ganadores de los Oscar 2023:

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué cinta ganó el Oscar a Mejor Película?

La cinta de Estados Unidos Todo en todas partes al mismo tiempo escrita y dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert se llevó el galardó a Mejor Pelicula.

🎬 La #Oscarmanía ha tenido un sinfín de ganadores, pero, ¿conoces aquellos que tienen el honor de contar con más estatuillas? 👀🏆✨



🤩 Échale un ojo a los ganadores de ganadores y sigue disfrutando los #Oscar AHORA por 𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰𝗮 𝟳 📺 y 🔴 EN VIVO ▶️ https://t.co/5DBp1Ja45k pic.twitter.com/Bt5T63kBnB — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 13, 2023

¿Quién ganó a Mejor Actor?

Como era de esperarse el actor Brendan fraser se llevó el Oscar a Mejor Actor por su papel en La Ballena.

¿Quien ganó el Oscar a Mejor Actriz?

La actriz de origen chino Michelle Yeoh Choo-Kheng se llevó el Oscar a Mejor Actriz por su particpación en Todo en todas partes al mismo tiempo.

¿Cuál filme ganó a Mejor Película Animada?

Para regocijo de los mexicanos Pinocho de Guillermo del Toro se llevo el Oscar a Mejor Película Animada y con eso el cineasta mexicano se llevó la terera estatuilla dorada de su carrera.

Mira también: ¿Cómo les fue a los tres amigos mexicanos en los premios Oscar 2023?

adn40 Y el Oscar es para...Pinocho de Guillermo del Toro gana a Mejor Película Animada

Lista completa de ganadores de los Oscar 2023

MEJOR DIRECCIÓN:

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes y al mismo tiempo

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

Ke Huy Quan por ‘Todo a la vez en todas partes’

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Jamie Lee Curtis por ‘Todo a la vez en todas partes’

MEJOR GUION ORIGINAL:

Todo a la vez en todas partes

MEJOR GUION ADAPTADO:

Ellas Hablan

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL:

Sin Novedad en el Frente

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL:

Navalny

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN - ACCIÓN REAL:

An Irish Goodbye

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN - ANIMACIÓN:

The Boy, the Mole, The Fox ad the Horse

MEJOR MONTAJE:

Todo a la vez en todas partes

MEJOR FOTOGRAFÍA:

Sin Novedad en el Frente

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN:

Sin Novedad en el Frente

MEJOR VESTUARIO:

Black Panther: Wakanda Forever

Te recomendamos: Wakanda Forever: El gran tributo de Marvel a Chadwick Boseman

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

La Ballena

Te recomendamos: Esta es la historia real de La Ballena, filme nominado a la estatuilla

MEJOR MÚSICA:

Sin Novedad en el Frente

MEJOR SONIDO:

Top Gun: Maverick

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:

‘Naatu Naatu’ de ‘RRR’

Pudes leer también: ¡Con talento mexicano! Canción de Rihanna es nominada al Oscar 2023

MEJORES EFECTOS VISUALES:

Avatar: El sentido del Agua

PREMIOS ÓSCAR HONORÍFICOS:

Peter Weir, Diane Warren, Michael J. Fox y Euzhan Palcy.

adn40 Siempre Conmigo.