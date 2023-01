¡Con talento mexicano! Canción de Rihanna es nominada al Oscar 2023

Black Panther: Wakanda Forever es una película que ha tenido un tremendo impacto a nivel mundial y en México aún más, pues las referencias a nuestra cultura y la participación del talento mexicano en gran parte de la producción ha hecho que se vuelva en un filme entrañable, y prueba de ello es la canción de Rihanna en la que participa el grupo de son jarocho, Mono Blanco y que ha sido nominada al Oscar 2023 como mejor tema original.

La canción de Rihanna nominada al Oscar 2023 se llama Lift me Up (Levántame) y es el tema principal del soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever y su letra es principalmente la petición de alguien a no ser soltada a sentirse sana al ser levantada por los brazos de alguien a quien tal vez se le necesita y se necesita de su amor.

Mono Blanco en la canción de Rihanna, Lift Me Up

La historia de cómo fue que el grupo de son jarocho tradicional Mono Blanco, llegó a al soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever es muy peculiar, pues el grupo fue invitado por el productor Camilo Lara para participar con su talento en la película y fue así como grabaron algunas secuencias musicales durante dos días, acompañados de efectos, arpa jarana e instrumentos jarocho.

También puedes leer: Wakanda Forever: El gran tributo de Marvel a Chadwick Boseman

Pero lo que realmente llama la atención es que los integrantes de Mono Blanco no sabían que el producto final sería Lift Me Up y que su talento acompañaría la canción de Rihanna hasta ser nominada a los Oscar 2023.

Estos sonidos se aprecian acompañando la canción y letra de Lift Me Up.

Letra de Lift Me Up, canción de Rihanna y Mono Blanco

Y como no paramos de orgullo por esta nominación aquí te dejamos la letra y traducción de la canción de Rihanna con Mono Blanco que seguramente esucharemos en la entrega de los Oscar 2023 :

Lift Me Up

Lift me up

Hold me down

Keep me close



Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me in the warmth of your love when you depart

Keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down



Keep me close

Safe and sound

Drowning in an endless sea

Take some time and stay with me

Keep me in the strength of your arms

Keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me safe

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me safe

We need light

We need love

Lift me up, in your arms (lift me up)

I need love, I need love, I need love (hold me down)

Hold me, hold me (keep me close)

Hold me, hold me (safe and sound)

Hold me, hold me

Hold me, hold me (lift me up)

Hold me, hold me

Hold me, hold me (hold me down)

Keep me safe

We need light

We need love

Levántame (Lift Me Up).

Levántame

Sostenme

Mantenme cerca

Segura y sana

Ardiendo en un sueño imposible

Sostenme cuando te vayas a dormir

Déjame en el calor de tu amor cuando te vayas

Mantenme segura

Segura y sana

Levántame

Sostenme

Mantenme cerca

Segura y sana

Hundiéndome en un océano sin fin

Toma un tiempo y quédate conmigo

Sostenme en la fuerza de tus brazos

Mantenme segura

Segura y sana

Levántame

Sostenme

Mantenme segura

Segura y sana

Ardiendo en un sueño imposible

Sostenme cuando te vayas a dormir

Mantenme segura

Necesitamos luz

Necesitamos amor

Levántame en tus brazos (levántame)

Necesito amor, necesito amor, necesito amor (sostenme)

Abrázame, abrázame (mantenme cerca)

Abrázame, abrázame (segura y sana)

Abrázame, abrázame

Abrázame, abrázame (levántame)

Abrázame, abrázame

Abrázame, abrázame (sostenme)

Sálvame

Necesitamos luz

Necesitamos amor

¿Ya escuchaste Lift Me Up? Cuéntanos que te parece en nuestras plataformas

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.