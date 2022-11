Wakanda Forever: El gran tributo de Marvel a Chadwick Boseman

Hablar del Black Panther del Universo Cinematográfico de Marvel es recordar sin duda a Chadwick Boseman, el actor que dio vida a T’Challa y que falleció a causa del cáncer, pero que en muy poco tiempo dejó un legado importante y generó millones de fans, no sólo para el personaje sino para la franquicia de los estudios y Wakanda Forever es el tributo y agradecimiento al desaparecido actor californiano.

Es importante mencionar que ya vimos Wakanda Forever y esta es una reseña SIN SPOILERS de una película que seguramente será todo un evento del cine y un fenómeno más del Universo Cinematográfico de Marvel.

El filme es una auténtica montaña rusa de emociones de principio a fin y que incluso hace que sus 2 horas con 40 minutos se vayan como agua, aun cuando tiene espacios un poco lentos, pero que no dejan de perder trascendencia en un guión extraordinariamente bien logrado y escrito.

¿Y la acción? Wakanda Forever bien podría dejar de lado la parte visual y las secuencias de batallas, pero aunque el mismo filme lo provoca, no hay que olvidar que es una película de súper héroes y estas escenas encajan a la perfección dentro de un ecosistema lleno de melancolía y mucha, pero mucha carga emocional, digna de una pieza de drama y no de ciencia ficción; y con esto no queremos decir que sea aburrida o tediosa, sino todo lo contrario, Wakanda Forever consigue un equilibrio que te atrapa y te mantiene interesado desde la introducción hasta el cierre de la cortinilla.

La introducción de Namor, Talokan y la cultura prehispánica

Toda buena historia tiene que contar con un gran villano y ese es el caso de Namor, protagonizado por el actor mexicano, Tenoch Huerta que logró darle un toque espectacular a un personaje con fines justificados y la esencia de una cultura que a los mexicanos nos captura, pues de verdad te llenará de orgullo ver nuestras raíces reflejadas de forma casi magistral en la película.

Es relevante mencionar que Namor cambió su versión de los cómics para esta adaptación, pues El Submarinero en la tinta tenía un origen de la desaparecida Atlántida y en Wakanda Forever su umbral es prehispánico, lo cual simplemente es un acierto extraordinario de Marvel; con referencias a la cultura Maya, hablando esa lengua incluso, mencionando a la Serpiente Emplumada y otras leyendas, crean el entorno perfecto para este anti héroe, que acompañado de Mabel Cadena otra actriz mexicana, que aporta con una gran actuación, y varios guiños a nuestras raíces, dan ganas de ver a Namor más y más, para descubrirlo a fondo.

El soundtrack de Wakanda Forever

Gran parte de todo lo que consigue Wakanda Forever tiene que ver con su exquisita banda sonora que se carga de sonidos de tambores que ya habíamos escuchado en la entrega anterior de Black Panther y en sus apariciones en otras películas, pero esto se potencializa con los tonos de música prehispánica de algunas escenas que te hacen viajar literalmente, cabe recordar que la influencia de la música de nuestro país también se ve reflejada ahí, pues el Grupo Mono Blanco acompaña a Rihanna en una de las piezas principales del soundtrack.

¿Ya te dieron ganas de ver Black Panther: Wakanda Forever ? Pues de una vez te decimos que es imperdible y un tip, solo tiene una escena post créditos, pero cuando la veas no dudes en comentarnos en nuestras redes sociales si coincides con nuestra opinión de esta gran película dedicada a “Nuestro amigo Chadwick Boseman ”.

