Chayanne confesó los motivos por los que nunca hizo una colaboración con Ricky Martin

Chayanne es considerado uno de los cantantes más famosos de todo el continente. Desde sus inicios en el grupo Los Chicos en 1978, el puertorriqueño se abrió paso en varios países, en especial México, donde también su compatriota Ricky Martin tuvo la oportunidad de catapultar su carrera después de brillar en varias telenovelas. Sin embargo, nunca han cantado juntos, por lo que el intérprete de Provócame reveló la razón.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tras grabar 15 discos y seguir siendo del gusto de varias personas, Chayanne ha vuelto a retomar con fuerza su carrera musical. El boricua de 55 años se abrió por completo con MoluscoTV y decidió revelar varios detalles de su álbum Bailemos otra vez. La pieza discográfica tiene 9 canciones y en ninguna de ellas colabora con otro músico.

Al ser un ícono de Puerto Rico , varias generaciones se han preguntado por qué un artista como Chayanne jamás tomó la iniciativa de grabar con Ricky Martin, algo que hubiera sido histórico para ambos y que habría marcado una importante pauta musical. Ante esta incógnita, el también bailarín por fin reveló la verdad detrás de su distanciamiento.

La razón por la Chayanne nunca ha colaborado con Ricky Martin

Lejos de pensar de que se trata de alguna rivalidad o que no se llevan bien, Chayanne simplemente comentó que las circunstancias de cada una de sus carreras hicieron que ambos no pudieran juntarse para grabar algo juntos. El intérprete de Necesito Un Segundo cree que no fue su momento y esto jamás lo tomó a mal.

Quizá no fueron los momentos. No era algo orgánico en ese momento. Es como si hablaras de lo bien que le está yendo a Luis Miguel y decir por qué no hizo nada con Ricky Martin. -Comentó Chayanne con Molusco

Sin embargo, aunque no tienen nada sobre la mesa, Chayanne no descartó la oportunidad de que en algún momento haga una canción con Ricky Martin para el deleite de sus fanáticos.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.