Así de espectacular luce Will Smith a sus casi 55 años; tiene el físico de un joven de 20

Para nadie es un secreto que Will Smith sigue siendo uno de los grandes referentes en Hollywood y la pantalla grande, pero un incidente lo llevó a tocar el cielo y el infierno en menos de un segundo; sin embargo, el actor demuestra a través de su cuenta de Instagram que se encuentra en su mejor momento, pues enciende las redes con una foto en la que muestra cuerpazo a sus 55 años de edad.

Recordemos que desde la gala de los premios Oscar de 2022, la vida del actor estadounidense dio un giro de 180° tras ‘defender a su esposa’ de un comentario del comediante Chris Rock, quien se burló de su cabeza calva desde el escenario de Teatro Dolby, por lo que el protagonistas de ‘En busca de la felicidad’ no dudó en abofetear al hombre que en algún momento fue su amigo.

El resto es historia, pues a pesar de haberse consagrado ese día como Mejor Actor por la Academia, su carrera se vio prácticamente truncada, y la opiniones se dividieron en redes sociales en cuanto a su actuar, esto a pesar de que cuatro meses más tarde salió a disculparse, pues hasta la fecha no lo hemos a vuelto a ver en un filme que deje de lado el penoso accidente que además, casi le cuesta el matrimonio.

Y e que su última aparición ha sido a través de la película de Apple TV , ‘Hacía la libertad’, un drama sobre el esclavismo que se estrenó nueve meses después del escándalo de los premios Oscar, y teniendo las opiniones divididas, no fue una de sus mejores producciones en cuanto a publicidad, y después de esto no se le ha vuelto a ver en otro proyecto que no sean sus redes sociales.

Es importante mencionar que poco después de la bofetada que le dio la vuelta al mundo el actor compartió que fue a terapia para aprender a manejar su temperamento, por lo que en su cuenta de Instagram es donde ha compartido como ha sido ese proceso, y ahora, casi dos años después de ese incidente, las cosas parece que han vuelto a tomar su curso en la vida el multifacético actor.

Will Smith presume cuerpo de veinteañero

Y es que hace un par de semanas, el actor incendió las redes sociales, pues a través de su cuenta de Instagram, el estadounidense de caso 55 años de edad demostró que se encuentra en una de sus mejores facetas físicas, pues compartió una imagen en la que presume de una muy buena musculatura para su edad, posteo que le ha generado un gran número de piropos por sus más de 64 millones de seguidores en dicha red social.

Se trata de una imagen que formó parte de un maratón que corrió en Dubai, en donde él mismo aseguró que estuvo a punto de echarse para atrás por lo demandante que era la competencia, y a pesar de que fue publicada desde el pasado 31 de agosto, la imagen ya rebasa los 600 mil likes de parte de sus fans.

Pero lo que más ha sorprendido es lo bien que luce el esposo de Jada Pinkett Smith, pues será el próximo 25 de septiembre cuando cumpla los 55 años de edad y puede presumir de un cuerpo de envidia, por lo que los fans esperan su regreso a la pantalla grande en cualquier momento, ya que el incidente de los Premios Oscar le han generado un veto que hasta el momento se desconoce si ya es posible su regreso.

