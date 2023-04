Top 10 de las canciones más populares de K-pop a nivel mundial

Con el constante avance del K-pop , algunas plataformas ya cuentan con listas de reproducción que se actualizan diariamente de acuerdo con el gusto o preferencias de los usuarios, como es el caso de The A-List: K-Pop de Apple Music, que todos los días muestra las 50 melodías más escuchadas en todo el mundo.

Por lo que si te consideras un auténtico fan del K-pop esta lista es para ti, ya que te mantendrás al día de los grupos más escuchados a nivel internacional y podrás observar que no todo es BTS, Super Junior o Blackpink , pues en el extenso mar hay muchos otros peces, o en este caso, infinidad de bandas surcoreanas que cautivan a los miles de fanáticos.

Canciones de Kpop más escuchadas en todo el mundo

I AM de IVE

“I AM” de la agrupación femenina IVE sigue causando sensación tras ser lanzada el pasado 10 de abril de 2023. Es la canción principal de su álbum completo “I’ve IVE” y habla sobre sobre dejar atrás el ayer, para poder ver hacia el futuro y centrarse en el nuevo “yo”. Con esta melodía, el grupo que debutó en 2021 se mantiene en las primeras posiciones de preferencias de The A-List: K-Pop de Apple Music.

Like Crazy de Jimin

“Like Crazy”, canción de Jimin, integrante de BTS ha hecho historia desde su lanzamiento el 24 de marzo de 2023. Y es que fue el primer solista surcoreano en encabezar la lista del Hot 100 Billboard en Estados Unidos del 8 de abril gracias a esta melodía. De esta manera, el artista demuestra lo bien que va su carrera en solitario.

FLOWER de Jisoo

“FLOWER” de Jisoo de Blackpink se ha mantenido en las primeras posiciones tras su lanzamiento el 31 de marzo de 2023. Es el primer sencillo en solitario de la cantante surcoreana y habla sobre nunca mirar hacia atrás por viejos amores y tropiezos en la vida. Llama a aprovechar el presente y volar como nunca para aprovechar los buenos momentos.

SET ME FREE de Twice

“SET ME FREE” de Twice, agrupación conformada por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, se encuentra en la lista de preferencias de K-pop a nivel mundial. Es la canción principal de su último mini álbum “Ready To Be”, con el cual regresó al mundo del espectáculo el 10 de marzo.

People Pt.2 de Agust D, IU

Min Yoo- Gi, mejor conocido por sus nombres artísticos SUGA y Agust D, integrante de BTS, lanzó la canción “People Pt.2” con la cantante IU el 7 de abril y desde entonces se ha mantenido en el gusto de los fans. La melodía domina las listas de Apple Music y de iTunes en todo el mundo.



En la lista de las canciones de Kpop más escuchadas a nivel mundial también se encuentran:

-Love Me Like This - NMIXX

-Teddy Bear- STAYC

-Rising- tripe S

-Love you twice- HUH YUNJIN

-Ay-Yo- NCT 127

