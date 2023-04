México es Black and Pink; así se vivió el primer concierto

El Foro Sol se pintó de rosa durante el primer concierto de Blackpink en México como parte de su gira “Born Pink”, ante 60 mil fanáticos del K-pop, Jennie, Jisoo, Lisa y Rosé cantaron más de 20 canciones durante esta primera visita a Latinoamérica, después de casi 7 años desde su debut en Corea del Sur y sin duda superó las expectativas de los BLINKS.

El Born Pink in México day 1 sin duda pasará a la historia en nuestro país, ya que es el primer concierto de esta famosa girld band, que ha sumado a las filas del K-pop miles de fanáticos a nivel internacional por sus canciones, colaboraciones con otros artistas y coreografías que se llevan el aplauso de sus seguidores.

El concierto comenzó a las 21:22 horas del miércoles 26 de abril y una por una de las idols se presentaron en español, no sin antes agradecer por la cálida bienvenida que les brinda México. Sin embargo, los fans pudieron ver a las artistas antes de que comenzara el show de manera oficial, pues salieron para una prueba de sonido.

¿Qué canciones cantaron en su primer concierto?

Durante la noche, las idols cantaron melodías como “Pretty Savage”, “Lovesick girls”, “Pink Venom”, “Playing with fire”, “How you like that”, “See u Later”, “Bet You Wanna” y “Ice Cream”. Otra de las melodías que sonó a todo volumen en su primer concierto en el Foro Sol de la CDMX fue“Whistle”, con la que debutó en 2016.

Las chicas de Blackpink lograron conectar con su público que estaba conformado principalmente por adolescentes y adultos que los acompañaban gracias a su esfuerzo por aprender nuestro idioma. Y es que las idols se tomaron en tiempo para aprender algunas frases antes de ver a sus fans latinoamericanos.

“Te amo México”, “Es mi primera vez en México” , " Qué onda México”, “Muchas gracias México”, “Buenas noches”, “Nos vemos mañana” fueron algunas de las palabras que cautivaron los corazones de los BLINKS en el primer concierto en el Foro Sol. Sin embargo el momento más especial fue cuando Jennie, Jisoo, Lisa y Rosé se pusieron sobreros de charro para demostrar lo importante que había sido llegar a esta nación y conocer a quienes siempre les muestran su apoyo.

