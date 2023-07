No por favor; la Huelga en Hollywood afectará estas series y películas

El Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) votó por unanimidad a favor de la huelga en Hollywood . Sin embargo, podría traer muchas consecuencias.

La industria del cine y la televisión podría verse afectada por la huelga ya que muchas producciones se detendrán o cancelarán.

¿Qué series se verían afectadas?

Algunas series que podrían enfrentar prpblemas son House of the Dragon, Day of the Jackal, Industry, Bad Sisters, Doctor Who, Andor, Allien, The White Lotus y Emily in Paris. Cabe mencionar que series como Stranger Things, The Last of Us y Yellowjackets ya se habían detenido debido a la huelga de guionistas.

También hay proyectos como Night Court y Chicago Med, Fire y PD, NCIS, Young Sheldon, Family Guy y The Simpsons que comenzarían a grabarse en el verano y podrian posponerse o cancelarse.

Sin embargo, Hollywood podría llegar a acuerdos paralelos entre los artistas del gremio y las productoras para que puedan continuar los proyectos.

¿Qué películas afectaría la huelga en Hollywood?

Mientras que en la industria cinematográfica, Paddington in Peru, Amateur, Gladiator 2, Mortal Kombat 2, Heads od State, Wicked, Beetlejuice 2 y Speak no Evil podrían cancelarse.

Algunos largometrajes ya hechos que podrían sufrir consecuencias serían Haunted Mansion cuyo estreno esta previsto para el 28 de julio, la nueva entrega de Teenage Mutant Ninja Turtles que estrenaría el 2 de agosto o A Haunting In Venice que llegaría a los cines el 15 de septiembre.

Series y pelícuñas afectadas por huelga en Hollywood

¿Qué pasará tras la huelga en Hollywood?

Los espacios de proyección de Estados Unidos y otras partes del mundo podrían ir cerrando como consecuencia de la huelga en Hollywood por lo que se tendrían que llevar a cabo reuniones entre los gremios y los representantes de la industria.

Cabe mencionar que la demanda de la huelga de intérpretes que se une a la de los guionistas esta enfocada en las producciones para las plataformas en linea y por los efectos de la inteligencia artificial en la producción audiovisual.

Previo a esta huelga hubo otra en 1980, que duró 10 semanas y provocó pérdidas de alrededor de 370 millones.

Sin embargo, en esta ocasión la huelga podría duras mas tiempo pues según Variety algunos actores han solicitado a su sindicato a sostener una negociación dura.

Por otro lado, los empresarios y productores de Hollywood dijeron que estaban decepcionados por la decisión de los actores y guionistas.

