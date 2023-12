Claire Foy, de The Crown, y otros famosos se niegan a firmar autógrafos con bolígrafo azul: El motivo

Intentar conseguir un autógrafo de alguna estrella o celebridad en sí es muy complicado. Rodeado de cámaras, guardias, decenas de fanáticos enardecidos, vallas divisorias y más es simplemente un reto. Si se obtiene la fortuna de llamar la atención de esa persona y le ofreces una pluma azul para darte un autógrafo, lo más seguro es que se niegue. Tal es caso de la actriz británica Claire Foy.

Conocida por su papel de la reina Isabel II en la exitosa serie The Crown, Claire Foy se convirtió en tendencia en las redes sociales después de que un video de Tiktok mostrara cómo rechazaba firmar un autógrafo con una pluma azul. El clip, grabado por un fan a las afueras del Rockefeller Center de Nueva York, muestra a Foy llegando a la entrada de un edificio mientras la prensa y los fotógrafos la esperan. Al encontrarse con un fan, que le extiende una hoja y una pluma azul, Claire Foy dice: “Yo no lo hago en azul”. Luego, avanza unos pasos y se detiene ante otro fan, que le ofrece una hoja y un bolígrafo negro, y procede a firmarle sin problemas.

¿Por qué esta diferencia? Según algunos medios de comunicación, la razón es que los autógrafos firmados con tinta azul son más fáciles de fotocopiar y vender como copias. Además, los autógrafos con tintas de otros colores se cotizan más alto en el mercado. De esta manera, las estrellas evitan ayudar a aquellos que buscan lucrarse con su firma y la convierten en mercancía.

Claire Foy no es la única que tiene esta preferencia. Otras celebridades como Tom Hanks, Jennifer Aniston o Emma Watson también han manifestado su rechazo a firmar con bolígrafo azul. Incluso algunos deportistas como el jugador de baloncesto Patrick Beverley han explicado por qué evitan este color. “Me enseñaron que no debes usar un rotulador azul porque de esa manera pueden estampar esa firma en una camiseta y venderla”, dijo Beverley en una entrevista. Una precaución que no es necesaria si la firma se escribe en verde o en negro.

Así que ya sabes, si quieres conseguir el autógrafo de tu ídolo, mejor lleva contigo un bolígrafo de otro color que no sea el azul. Quizás así tengas más suerte y puedas guardar ese recuerdo tan especial.

