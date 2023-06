¡Estrenos de julio! 7 series recomendadas para ver en Netflix

La llegada de un nuevo mes siempre viene acompañada de estrenos en plataformas de streaming, así que si tú eres un verdadero cinéfilo, a continuación te compartimos cuáles son las películas y series que se sumarán al catálogo de Netflix durante julio 2023.

En esta ocasión llega a la plataforma la película con la que por fin el actor Leonardo Di Caprio se llevó su primer premio Oscar, sí, hablamos de “El renacido”. A esta película se unirá el volumen 2 de la tercera temporada de The Witcher, anime de One Piece y un documental sobre un caso muy conocido en México, la “Mataviejitas”.

Por si eso fuera poco, para los fans de la comida, Netflix estrenará “Pasteleros contra el tiempo”, en donde se encontrarán famosos como la youtuber Mis Pastelitos y El Capi Pérez.

Estrenos de julio en Netflix

Qué series estrenarán en Netflix durante julio

El abogado del Lincoln - Temporada 2 (Jueves 6)

De los 19 a los 20 (Martes 11)

El Mariscal (Miércoles 12)

Pasteleros contra el tiempo (Miércoles 12)

La supervivencia de una chica con curvas (Jueves 13)

The Witcher - Temporada 3, volumen 2 (Jueves 27)

D.P: El cazadesertores (Viernes 28)

The Witcher: Temporada 3

Películas que se suman a Netflix en julio

El renacido (Sábado 1)

Perdida (Sábado 1)

Unos suegros de armas tomar (Viernes 7)

Bird Box Barcelona (Viernes 14)

Los (casi) ídolos de Bahía Colorada (Miércoles 19)



El clon de Tyrone (Viernes 21)

Paradise (Jueves 27)

Unos suegros de armas tomar, tráiler oficial.

Qué nuevos animes tiene Netlfix

One Piece: Original TV 2 (Sábado 1)

One Piece: Arco Thriller Bark (Sábado 1)

Record of Ragnarok - Temporada 2, volumen 2 (Miércoles 12)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Viernes 21)

Baki Hanma - Temporada 2 (Miércoles 26)

Bastard!! - Temporada 2 (Lunes 31)

One Piece, avance de la película.

Nuevos documentales en Netflix

El príncipe que nunca reinó (Martes 4)



Desaparecida: El caso Lucie Blackman (Miércoles 26)

La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas (Jueves 27)

Cuáles serán los estrenos infantiles de Netflix

Sonic Prime - Temporada 2 (Jueves 13)

Las Super-4 (Jueves 20)

Miraculous: Las aventuras de Ladybug - La película (Viernes 28)

¿Qué ver en Netflix este primer fin de semana de julio?

Para este primer fin de semana de julio (1 y 2 de julio) los usuarios de Netflix podrán ver películas como El Renacido y Perdida, protagonizadas por Di Caprio y Ben Affelck, respectivamente. Aunque para los fans del anime también estarán disponibles dos producciones de One Piece.

Próximos estrenos coreanos en Netflix 2023.

