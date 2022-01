Cuándo llegarán a Disney Plus los estrenos de Marvel de 2022

Durante 2022, llegarán distintas películas y series del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) a la plataforma de Disney Plus. Aquí las fechas de cuándo serán lanzadas.

Eternals

La primera película de Marvel que llegará a Disney Plus en 2022 se estrenó en los cines en noviembre. Los Eternos son antiguos alienígenas que han estado en la Tierra durante miles de años. Pero cuando los Desviados regresan, se ven obligados a actuar.

Marvel Studios’ Eternals | Final Trailer

Fecha de estreno: la entrega estará disponible en Disney Plus a partir del 12 de enero de 2022.

Doctor Strange en el multiverso de la locura

SpiderMan: No Way Home ha sido lo más destacado de la Fase 4 hasta ahora, pero Doctor Strange en el Multiverso de la Locura tiene la oportunidad de superarlo.

Marvel Studios’ Doctor Strange in the Multiverse of Madness | Official Teaser

Como vimos en el tráiler teaser pegado al final de No Way Home, el hechizo strange lanzado para ayudar a Peter tuvo consecuencias de gran alcance en todo el multiverso .

De hecho, la situación es tan urgente que el ex Hechicero Supremo necesita la ayuda de Wanda Maximoff.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines el 6 de mayo, lo que significa que probablemente podamos esperarlo en Disney Plus a fines del verano.

Fecha de estreno: Julio 2022

Thor: Love and Thunder

Al igual que con cualquier otra película de Marvel en 2022, la cuarta película de Thor se retrasó unos meses desde la fecha de lanzamiento original.

No se volverá a ver al Vengador hasta julio, lo que significa que los suscriptores de Disney Plus probablemente tendrán que esperar hasta el otoño para transmitir Thor: Love and Thunder.

No se sabe mucho sobre esta secuela, pero sí que Taika Waititi volverá a dirigir, Natalie Portman debería tener un papel destacado, y Christian Bale interpretará al villano, Gorr el Dios Carnicero.

Fecha de estreno: posiblemente se encuentra en Disney Plus en septiembre 2022

Ms. Marvel

Ms. Marvel inicialmente estaba programada para llegar a Disney Plus a fines de 2021, pero ahora está programada para el verano de 2022.

Sizzle | Ms. Marvel | Disney+

Kamala Khan no solo es uno de los nuevos personajes más emocionantes de los cómics de Marvel, sino que su programa ayudará a configurar la próxima película, The Marvels,que la verá a ella y a Capitana Marve l unirse.

Fecha de estreno: Agosto 2022

She- Hulk

Tatiana Maslany(Orphan Black)interpreta a She-Hulk, protagonista de esta próxima serie de Disney Plus. Al igual que con Moon Knight, la plataforma no ha compartido una fecha para She-Hulk que no sea 2022.

Dicho esto, se sabe que el programa ya ha terminado de filmarse. Se espera escuchar pronto más sobre el MCU en 2022 de Kevin Feige y compañía en las próximas semanas.

