Diez cosas que tal vez no sabías de Friends, la cuarta es increíble

Los nombres de Mónica, Rachel, Phoebe, Chandler, Joey y Ross marcaron una época al ser los personajes protagonistas de Friends , una de las series icónicas de los años 90 y que se convirtió en todo un fenómeno mundial.

Un 22 de septiembre de 1994 se estrenó Friends y nadie se imaginaba el éxito que generaría, y que se llegaría a convertir en la serie favorita de millones de personas alrededor del mundo, además de estar vigente años después de su última emisión.

Cosas que no sabías de Friends

Y para celebrar los 28 años del estreno de Friends , aquí te dejamos algunos datos y curiosidades que tal vez no sabías de la serie:

1 El sofá de color naranja que aparece en casi todos los episodios y que es el punto de reunión en la cafetería, iba a ser beige, pero al no llegar el que la producción pidió, terminaron por conformarse con ese que se encontraron en el sótano de los estudios de Warner Bros.

2 Jennifer Aniston iba a dejar la serie desde la primera temporada, pues cuando Friends comenzó, ella trabajaba también en otra comedia de la CBS llamada Muddling Through, y pensaba que si ese proyecto continuaba, dejaría Friends, lo cual no ocurrió.

3 James Michael Tyler, el actor que interpretó a Gunther , era camarero en la vida real y consiguió el papel porque sabía cómo usar una máquina de café expreso y trabajó en una cafetería de Hollywood. Sin embargo nunca preparó café en la serie. Tyler falleció de cáncer en 2021.

4 Friends cuenta la historia de seis amigos en la ciudad de Nueva York, sin embargo nunca nunca se rodó allí. De hecho, se filmó en los estudios Warner Bros en Los Ángeles.

Las tomas exteriores del edificio donde vivían fue lo único que se grabó en la esquina de las calles Bedford y Grove en NY.

Por eso es que los fans nunca pudieron encontrar la fuente que aparece en oppening de la serie, pues realmente se encuentra en la ciudad de Burbank, California.

5 En la serie Phoebe estaba embarazada e iba a tener trillizos y Lisa Kudrow esperaba un bebé en la vida real. Ella comentó que los creadores no querían ocultar su embarazo, por lo que escribieron cómo llevarlo a la serie.

6 Bruce Willis fue uno de los muchos invitados que participaron en Friends, apareció en tres capítulos y esto fue debido a que en 1999, Matthew Perry y Bruce Willis filmaban Falsas apariencias, película de la que Perry tenía buenas expectativas y Willis no, por lo que hicieron una apuesta sobre el filme, si este se convertía en número uno en taquilla, Willis aparecería en Friends sin costo alguno.

Bruce Willis terminó ganando un Emmy al mejor actor invitado por interpretar al padre de la novia de Ross en Friends.

7 Ross tenía dos fechas de cumpleaños pues en la cuarta temporada le dice a Gunther que nació en diciembre y luego le comenta a Joey que su cumpleaños es el 18 de octubre en la novena temporada.

8 En un principio el papel de Phoebe fue ofrecido a Ellen Degeneres, pero lo rechazó.

9 El nombre de la serie es reconocido en todo el mundo, sin embargo al crearse no se tenía pensado que solo tuviera una palabra como título y se contaba con varias propuestas para llamar a la serie como Friends Like Us, luego Six of One e Insomnia Cafe. Fue hasta el estreno del primer capítulo, en septiembre de 1994, que se acortó a Friends.

10 En los años 90 las mujeres querían parecerse al personaje Rachel de Friends, sin embargo Jeniffer Aniston confesó en una entrevista que a ella no le encantaba ese look “Creo que fue el corte de pelo más feo que he visto... Digamos que no soy fan de los cortes cortos y a capas en mi persona, así que no me gusta volver a esa época en particular”.

El peinado fue tendencia, al grado de que varias famosas como Selena Gómez imitaron el look, pero aunque Aniston descubrió que era sofisticado y simple, decía que era complicado mantener ese estilo “El ‘peinado Rachel’ requería mucho mantenimiento, tenía que usar tres cepillos - ¡era como hacer una cirugía!”.

