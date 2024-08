¡Auténticas joyas! Soundtrack completo de Deadpool & Wolverine

La película de Deadpool & Wolverine fue un éxito rotundo este 2024 y está a punto de superar la barrera de los mil millones de dólares recaudados en taquilla. Fue tendencia a nivel mundial y, además del gran trabajo de Ryan Reynolds y Hugh Jackman, el soundtrack de la película fue fundamental su gran impacto.

La canción más destacada de Deadpool & Wolverine fue “Bye Bye Bye”, de la banda NSYNC. Pieza musical con la que Deadpool protagoniza el intro de la película, con un baile icónico que se volvió tendencia en redes sociales y que los fanáticos de todo el mundo han replicado a través de TikTok.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Quién hizo el soundtrack de Deadpool & Wolverine?

Elegir el soundtrack de una película es una tarea muy complicada. Hay que elegir la música correcta en el momento indicado o lo que hay en pantalla podría fracasar o no tener el mismo impacto.

El soundtrack de Deadpool & Wolverine fue hecho por Rob Simonsen, quien ha trabajado en otras películas como The Whale y 500 Day of Summer. Por si fuera poco, no es la primera vez que Rob colabora con Shawn Levy (director de la película), pues ya habían colaborado en la película The Adam Project del 2022.

¿Canciones en el soundtrack de Deadpool & Wolverine?

El soundtrack completo de la película de Deadpool consta de 17 canciones, todas con diferentes artistas y utilizadas en el momento preciso:



Only You (And You Alone) –The Platters

Bye Bye Bye – NSYNC

Angel of the Morning – Merrilee Rush y The Turnabouts

SLASH – Stray Kids

Glamorous – Fergie

Iris – The Goo Goo Doll

The Power of Love – Huey Lewis y The News

I’m a Ramblin’ Man – Waylon Jennings

You Belong to Me – Patsy Cline (Feat The Jordanaires)

The Lady in Red – Chris de Burgh

I’m With You – Avril Lavigne

The Greatest Show (De The Greatest Showman)– Zac Efron

(De The Greatest Showman)– You’re the One That I Want – Olivia Newton-John y John Travolta

– Olivia Newton-John y John Travolta I’ll Be Seeing You – Jimmy Durante

Make Me Lose Control – Interpretada por Eric Carmen

You’re All I Need to Get By (con la Royal Philharmonic Orchestra) – Aretha Franklin

(con la Royal Philharmonic Orchestra) – Aretha Franklin Good Riddance (Time of Your Life) – Green Day

¿Dónde escuchar el soundtrack de Deadpool & Wolverine?

Y claro, escuchar el soundtrack de Deadpool & Wolverine es algo muy sencillo, ya que podrás hacerlo en todas las plataformas de música como Spotify, Apple Music y Amazon Music; de igual manera aparece en YouTube como una linda lista de reproducción.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.