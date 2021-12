Christian Bale podría ser otro Batman en ‘The Flash': ¿Multiverso de DC?

La fórmula del multiverso parece ser una receta infalible para los fanáticos de los superhéroes. Así lo demostró Marvel con el último estreno de Spider-Man: No way home. Ahora los rumores apuntan a que DC también buscará explorar el multiverso de sus personajes, y todo comenzaría en The Flash, con un probable cameo a Christian Bale.

DC se prepara para expandir su multiverso

El multiverso permite hacer coexistir diferentes realidades en el mundo de los superhéroes. A través de esta lógica se entrecruzan diferentes personajes, tiempos e historias. Esta fórmula, aplicada al universo de los superhéroes permite explorar relatos nunca vistos, algo que los fanáticos han apreciado en los últimos años.

Si bien Marvel lleva la delantera con este formato, DC le pisa los talones y pretende generar un multiverso tan rico como el de su competencia. Al menos así lo cree el director y especialista de Hollywood, Kevin Smith, quien en su podcast dejó entrever las ideas de la casa de cómics que creó The Flash, Batman o Superman.

Con esta premisa, Smith ha comenzado a presionar para que en el próximo film de DC, The Flash, aparezca de regreso un antiguo personaje que interpretó a Batman de forma magistral.

El posible cameo de Christian Bale en ‘The Flash’

Se trata de un posible regreso de Christian Bale, el actor de 47 años que enamoró a los fanáticos de Batman, con su interpretación en las tres películas de Christopher Nolan.

Según Kevin Smith, algunos sectores están presionando fuertemente para que Christian Bale participe en The Flash, probablemente con un cameo de apenas unos cuantos minutos.

El film está en etapa de rodaje y se estrenaría a finas del 2022. El director, Andy Muschietti, aún no se ha pronunciado respecto a un cameo a Christian Bale, para abrir el multiverso de DC.

Los fanáticos tienen la esperanza de que pueda suceder lo mismo que se vio en Spider-Man: No Way Home. En su podcast, Fatman Beyond (a través de ComicBook.com), Smith habló sobre The Flash y lo que la película podría significar para el Universo Extendido de DC, si se aprovecha bien la aparición de antiguos personajes.

El objetivo es ambicioso: tener todas las versiones de Batman en The Flash . Sin embargo, Smith cree tener la respuesta para lograr este multiverso: “Si soy ellos, envío un camión de dinero hasta Christian Bale solo rogando que lo atrapen durante dos minutos para que podamos tener nuestro propio No Way Home”.

