De Elvis a Juan Gabriel: Celebridades que algunos creen que siguen vivos

A lo largo de los años, se han suscitado los fallecimientos de figuras públicas que han dejado huella en el mundo, desde políticos, actrices, actores, cantantes y demás celebridades. Pero, alrededor de sus muertes existen teorías y creencias con las que fans aseguran que siguen vivos, como el caso de Elvis Presley.

A pesar de que existen fotografías de sus despedidas, así como de los accidentes o enfermedades que sufrieron, hay una parte de la población que creen que estas celebridades siguen vivas y lejos del ojo público para llevar una vida más tranquila. ¿Sabes quiénes son?

Celebridades que algunos creen que siguen vivos

Estas son las celebridades que algunas personas creen que siguen vivos y fuera de las cámaras.

Diana de Gales, Lady Di

Diana de Gales, exesposa del príncipe Carlos, falleció el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico, según se dio a conocer; sin embargo, existe la teoría de que Lady Di fingió un accidente para desaparecer del ojo público.

Michael Jackson

El Rey del Pop, Michael Jackson, es de las estrellas más importantes del mundo porque a pesar de su muerte su legado continúa vivo. El cantante falleció el 25 de junio del 2009 a causa de una intoxicación, pero hay teorías que sigue vivo.

Estos rumores surgieron cuando se dio a conocer un error en el certificado de defunción, pues escribieron Michael Joseph Jackson en lugar de Michael Joe Jackson. Además, las creencias se hicieron más fuertes cuando su hija Paris compartió una fotografía en la que, aparentemente, estaba con su padre.



Tupac Shakur

Tupac Shakur fue considerado como uno de los raperos más importantes en la industria musical, pero un asaltante desconocido le arrebató la vida al asesinarlo. No obstante, bajo la premisa Tupac is not dead, se afirma que el cantante no falleció porque siempre cargaba con un chaleco antibalas y que ahora vive en Cuba o Malasia.

Elvis Presley

Por su parte, Elvis Presley falleció el 16 de agosto de 1977 debido a un infarto agudo de miocardio, según informaron los médicos que lo atendieron. Pero, también es otra de las celebridades que alrededor de su muerte circulan cientos de rumores sobre que sigue con vida.

Las teorías indican que sigue cantando en Arkansas, Estados Unidos, incluso, fans aseguran que es un pastor llamado Bob Joyce, pero él mismo ha desmentido la historia.

Jenni Rivera

La cantante de banda, Jenni Rivera, falleció el 9 de diciembre del 2012 en un accidente de avión, cuando este se estrelló y todos los tripulantes perdieron la vida.

Su muerte ha sido todo un escándalo en el mundo del espectáculo, especialmente, porque su muerte ha sido vinculada con el narcotráfico mexicano. Pero, más allá de esto, los fans argumentan que la Diva de la Banda sigue con vida a partir de lo activa que ha estado su cuenta de Instagram donde aparecen imágenes y videos inéditos de ella.



Juan Gabriel

Juan Gabriel también está en la lista de celebridades que algunos creen que siguen vivos, especialmente, porque su exmánager Joaquín Muñoz asegura que sigue con vida y que pronto regresará al ojo público.

MVA